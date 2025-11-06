"Estamos num momento crítico", afirma executivo de futebol do Inter após derrota para o Vitória

Executivo de futebol colorado, André Mazzuco foi o dirigente escolhido para representar a direção após o revés em Salvador. Saimon Bianchini / Agência RBS

Bem como havia prometido o vice de futebol José Olavo Bisol no último fim de semana, um membro da direção do Inter voltou a se manifestar após a partida colorada. Desta vez, coube ao executivo de futebol, André Mazzuco, conceder entrevista depois da derrota do Inter por 1 a 0 para o Vitória, nesta quarta-feira (5), em Salvador.

Mazzuco reconheceu o momento da equipe como "crítico". O Colorado não vence nem marca gols há quatro jogos e segue próximo da zona de rebaixamento. O dirigente afirmou ainda que o grupo sabe que tem condições de reagir, mas ressaltou a urgência em pontuar e reencontrar o equilíbrio nas atuações.

— Nós estamos num momento crítico, um momento que a gente está trabalhando e acredita muito no trabalho. A gente está buscando o equilíbrio para sair dessa situação incômoda o mais rápido possível — afirmou o executivo, que garantiu cobranças diárias internamente para reverter o cenário.

Além disso, Mazzuco deu respaldo para a comissão de Ramón e Emiliano Díaz e afirmou que o Inter “depende apenas de suas forças” para se afastar do Z-4:

— Estamos numa situação ruim da tabela. Mas a gente depende só das nossas forças, que é o que estamos tentando encontrar. O trabalho está acontecendo. Esperamos entregar mais nessas próximas partidas do Campeonato. O Emiliano e o Ramón estão fazendo estão buscando os ajustes necessário. A gente acredita no trabalho e que possamos entregar mais nas últimas partidas do Campeonato — disse.

Com o resultado em Salvador, o Inter ficou a três pontos do Z-4 restando seis rodadas para o fim do Brasileirão. Essa diferença ainda pode diminuir, já que o Santos, primeiro da zona da degola, joga nesta quinta (6), contra o Palmeiras. O Colorado volta a campo no sábado (8), contra o Bahia, no Beira-Rio.