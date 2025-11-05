Carbonero deve ser titular no Barradão. Ricardo Duarte / Inter

Vitória e Inter se enfrentam nesta quarta (5), às 19h, em partida pela 32ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo ocorre no Barradão, em Salvador (BA).

O técnico Ramón Díaz não poderá contar com Mercado e Borré, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Por isso, o treinador tem dúvidas para montar a equipe.

Na defesa, o argentino deve manter o esquema com três zagueiros, com Clayton Sampaio ao lado de Vitão e Juninho.

No meio, Luis Otávio deve levar a melhor contra Bruno Henrique e Tabata e é o favorito para ser titular. Por fim, Carbonero sai na frente para substituir Borré.

Provável escalação

O Inter deve entrar em campo com Ivan, Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Bruno Gomes, Luis Otávio (Bruno Henrique ou Bruno Tabata), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Carbonero (Ricardo Mathias).