"Errou até na música": DJ do Beira-Rio toca "Nós vai descer para BC" em empate do Inter contra o Santos

O empate entre Inter e Santos, no Beira-Rio, trouxe à tona uma série de problemas que vêm assolando o clube gaúcho. A partida, marcada por um primeiro tempo avassalador do Inter, terminou com o placar igualado, resultado que foi recebido com indignação pela torcida e que gerou protestos na saída do estádio.
Os erros nas finalizações, especialmente do centroavante Rafael Borré, foram alvo de críticas contundentes, evidenciando a dificuldade do time em converter oportunidades em gols.
Além do desempenho em campo, a noite foi marcada por episódios curiosos e polêmicos fora das quatro linhas. O DJ do estádio, por exemplo, foi alvo de reclamações após tocar, antes do jogo, a música Nós vai descer, vai descer para BC, associada ao rebaixamento e utilizada em memes por torcedores rivais.
A escolha da trilha sonora foi vista como uma gafe e aumentou o clima de insatisfação entre os colorados.
"O Colorado errou até na escolha da música antes do jogo", comentou um torcedor nas redes sociais.
