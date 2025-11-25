Entenda o erro de posicionamento do Inter no gol de empate do Santos

Inter levou o empate após dominar o primeiro tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter empatou com o Santos em 1 a 1, no Beira-Rio, e segue em situação complicado na luta contra o rebaixamento do Brasileirão. O jogo teve superioridade colorada, principalmente, no primeiro tempo, mas acabou não servindo para a vantagem.

O Desenho Tático de Zero Hora analisa a estratégia de Ramón Díaz no jogo.

Volta do 4-4-2

Sem Carbonero, Ramón Díaz apostou na volta do seu sistema preferido, o 4-4-2 com losango no meio-campo. O formato não aparecia desde a partida contra o Corinthians, a segunda da comissão argentina na casamata colorada.

Aguirre voltou à lateral-direita com Bruno Gomes formando o meio-campo com Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick. Vitinho e Borré formaram o ataque.

Inter iniciou no 4-4-2 com losango no meio-campo. Tacticalpad / Reprodução

A nova formação teve sucesso no primeiro tempo. O Inter dominou o Santos, abriu o placar com Alan Patrick e cansou de perder chances para ampliar. Foram 14 finalizações coloradas na primeira etapa contra nenhuma do Peixe.

Segundo tempo

Diante da superioridade do Inter, Guilherme, João Schimidt e Barreal entraram nos lugares de Victor Hugo, Zé Rafael e Robinho Jr. na etapa complementar.

Ainda assim, o Santos seguiu com baixo poder ofensivo. Foram apenas quatro finalizações no segundo tempo, mas uma delas, de Barreal, certeira para o empate.

O lance do gol do Santos tem um erro claro de posicionamento do Inter. O Peixe ataca com apenas três jogadores dentro da área colorada, mas o Inter coloca seis, além de Borré e Aguirre, que falharam na tentativa de cortar o cruzamento para Barreal.

Com tanta gente dentro da área, o Inter permitiu ao jogador argentino receber na meia-lua, matar no peito e chutar sem chance para Rochet.

Inter tinha oito jogadores recuados no momento que Barreal recebeu sozinho na frente da área para o gol do empate. Premiere / Reprodução

O Inter ainda teve maior volume no segundo tempo, com 10 finalizações contra quatro do Santos. Ramón desmanchou o losango colocando Gustavo Prado na ponta, mas na disso foi suficiente para o segundo gol.

O Inter deixou escapar dois pontos em um jogo no qual poderia ter matado o confronto ainda nos primeiros 45 minutos.

Inter 1 x 1 Santos

Finalizações: Inter 24 x 4 Santos

1º tempo: Inter 14 x 0 Santos

2º tempo: Inter 10 x 4 Santos