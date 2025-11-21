Emiliano Díaz elogia Neymar e projeta confronto do Inter contra o Santos: "Vai ser uma guerra"

Emiliano Díaz destacou a importância da partida contra o Santos. Geison Lisboa / Agência RBS

Com o respiro após a vitória sobre o Ceará, o duelo contra o Santos serve para espantar praticamente de vez o risco de rebaixamento para o Inter. Sabendo da importância da partida de segunda-feira (24), o clube trata o confronto como uma verdadeira decisão.

Na tabela, a distância é mínima: apenas três pontos separam Inter e Santos, hoje os dois primeiros times fora do Z-4. O Colorado tem quatro pontos de margem para a zona, enquanto o Peixe soma apenas três — e pode até entrar em campo já dentro dela, caso o Vitória vença o Bragantino no domingo (23).

Dois dias antes, no sábado (22), o Inter terá um treinamento aberto à torcida, no Beira-Rio, visando o apoio para o confronto. Empenhando, o auxiliar técnico Emiliano Díaz projetou o jogo e foi direto ao falar sobre o clima que espera para o confronto.

— Na segunda, vai ser uma guerra. Sabemos que vai ser um jogo fundamental— disse o auxiliar, que ainda destacou o respeito ao time santista e elogiou Neymar, mesmo sem citá-lo nominalmente:

— Jogaremos contra um time que tem, para mim, um dos melhores jogadores da história desse futebol. Não vai ser fácil, mas vamos tentar ganhar.

Válida pela 35ª rodada, a partida contra o Santos está marcada para segunda-feira, às 21h, no Beira-Rio.