Emiliano Díaz é intimado por oficial de justiça após Inter ser goleado pelo Vasco

Antes da entrevista coletiva, Emiliano disse que "está tudo arrumado". Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz, Emiliano Díaz foi intimado por um oficial de justiça no vestiário de São Januário, no Rio de Janeiro, após a goleada por 5 a 1 para o Vasco, na noite desta sexta-feira (28), pelo Brasileirão.

De acordo com o ge, Emiliano responde a um processo trabalhista movido por um ex-funcionário, que prestou serviços para ele como jardineiro, na curta passagem da dupla pelo Rio de Janeiro entre o fim de 2023 e o início de 2024.

Na ocasião, Ramón e Emiliano ajudaram o Vasco a escapar do rebaixamento no Brasileirão, mas foram demitidos após a eliminação para o Nova Iguaçu no Carioca e um início ruim no campeonato nacional.

Emiliano recebeu a intimação do oficial após o jogo, antes da entrevista coletiva ao lado do pai, e disse apenas que "está tudo arrumado".

Situação complicada

Com a derrota em São Januário, o time colorado soma 41 pontos, em 16º lugar, e poderá encerrar a 36ª rodada na zona de rebaixamento, caso o Vitória derrote o Mirassol, neste sábado, às 16h, no Barradão.

Com apenas um triunfo nos últimos oito jogos, o Inter tentará escapar da queda à Série B nos jogos contra o São Paulo, na Vila Belmiro, e Bragantino, no Beira-Rio.