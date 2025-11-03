Emiliano Díaz admite cobranças fortes e as vê como positivas para a evolução do Inter: "Se precisar sair na mão, vamos sair"

Emiliano admitiu cobranças no vestiário do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

O momento ruim do Inter no Brasileirão faz com que cobranças sejam feitas no ambiente interno. Após o empate sem gols com o Atlético-MG, na noite deste domingo (2), o auxiliar técnico Emiliano Díaz admitiu que houve cobranças fortes no vestiário e lamentou apenas que o fato tenha vazado para a imprensa.

O filho do treinador Ramón Diaz disse que a grandeza do clube exige isso que se for para melhorar o desempenho da equipe poderá se repetir.

— Cobrança vai existir em qualquer time grande. O que me preocupa é que vocês saibam de algo que aconteceu no vestiário. Disso eu não gosto porque são coisas íntimas do plantel. Eu brigo com ele (Ramón) como se fosse meu inimigo, porque queremos ganhar. O futebol é assim e o grupo entende. Tivemos reuniões e todos falaram coisas na cara. Esse é o caminho. No fechamento do grupo estamos bem. Dá prazer ver na forma que os jogadores treinam. Eles sabem que todos estão em dívida aqui, por isso estamos nessa situação.

Segundo Emiliano, falar cara a cara é positivo, o que não pode é falar pelas costas.

— Estamos em um clube grande no Brasil e no mundo. Então se tiver que sair na mão lá dentro, vamos sair. O estranho é que vocês saibam — reforçou Emiliano.

Após as cobranças feitas pela atuação ruim na derrota para o Fluminense, Ramón Díaz avaliou que o Inter demonstrou uma boa atitude contra o Atlético-MG. Ele pediu a repetição disso diante do Vitória, jogo que considera uma decisão para o Colorado.

— O que nos dá expectativa e confiança no grupo é que entenderam a situação que estamos e como temos que jogar. Temos que assumir riscos e entender o momento. Eu gostei da coragem que teve o time e como pressionou o rival. Jogamos contra um adversário (Atlético-MG) que vai jogar uma final (da Sul-Americana) e em nenhum momento tivemos medo de pressionar. Isso nos dá confiança. Para nós é uma final na quarta-feira (contra o Vitória). Vamos nos preparar, daremos confiança ao time e vamos buscar o melhor para ter uma equipe competitiva como hoje (domingo) — pediu Ramón.

Com o empate com o Atlético-MG, o Inter soma 36 pontos no Brasileirão, cinco acima do Vitória, adversário da próxima quarta-feira (5) e que abre a zona de rebaixamento. Mercado e Borré, suspensos, serão desfalques em Salvador.