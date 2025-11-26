Em sequência de derrotas e com protestos da torcida, Vasco chega sob pressão para enfrentar o Inter

Diniz pode alcançar pior sequência da carreira. Matheus Lima / Vasco

Se o Inter tivesse enfrentado o Vasco um mês atrás, jogaria contra um adversário em alta, com quatro vitórias seguidas e encostado na zona da Libertadores. Nesta sexta-feira (28), os colorados terão pela frente um adversário em crise, um oponente próximo do colapso. São cinco derrotas seguidas e um ambiente em combustão. Nova derrota, levará o técnico Fernando Diniz à pior sequência de sua carreira.

Sem somar ponto contra São Paulo, Botafogo, Juventude, Grêmio e Bahia, o torcedor vascaíno deixou clara a sua insatisfação. Ela recaiu sobre o grupo de jogadores, e não sobre Diniz.

Cerca de 50 torcedores de uma torcida organizada foram ao CT Moacyr Barbosa na terça-feira (25) para protestar contra o elenco. O protesto durou cerca de 10 minutos. Além de atletas, estiveram presentes o presidente Pedrinho e o diretor técnico Felipe Loureiro.

— Quer dizer, o Diniz sai, vem outro treinador, não dá a água que vocês querem, vocês ficam chateadinhos e vão boicotar o técnico de novo? Isso tem que acabar, irmão. Só tem homem velho aqui. Senta e conversa — reclamou um dos torcedores.

O Vasco está na 13ª colocação, com 42 pontos, são quatro de distância para a zona de rebaixamento e um a mais do que o Inter. Outrora próximo, o G-7 está inalcançável.

Diniz terá o retorno do meia Philippe Coutinho, ausente por suspensão na rodada passada. Em contrapartida, Tchê Tchê ficará de fora após receber o terceiro cartão amarelo no jogo diante do Bahia.

— A gente precisa voltar a ter coragem para poder ter confiança, para fazer as coisas que o time sabe fazer. Eu acredito muito no time, eu já falei mais de uma vez: é um time que trabalha muito. Trabalha muito mesmo. É um dos times que eu peguei na minha carreira que mais trabalha — disse Diniz, após a derrota mais recente.

André Rocha, do canal "Torcedores, Calma", especializado em notícias do Vasco, fala que o time está pressionado nesta reta final de Campeonato Brasileiro:

— O Vasco procura terminar de forma digna o Brasileirão para chegar com moral à semifinal da Copa do Brasil. Está muito pressionado, não só pelo fato de não estar conseguindo resultados, mas também pelo time não estar performando dentro dos jogos — conta.