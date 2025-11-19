Em busca de recorde, Ceará anuncia mais de 40 mil ingressos vendidos para decisão contra o Inter

Arena Castelão estará lotada para jogo desta quinta-feira (20). Felipe Santos / Ceará SC,Divulgação

Inter e Ceará fazem, nesta quinta-feira (20), uma partida decisiva para as pretensões de ambos na luta contra o rebaixamento. Com 42 pontos na tabela, o Alvinegro sabe que uma vitória sobre o Colorado praticamente garantirá a permanência da equipe na Série A em 2026.

Para alcançar esse objetivo, o clube conta com o apoio maciço de sua torcida. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o confronto diante do Inter, no Castelão. A projeção é de um público superior a 50 mil torcedores na partida desta quinta-feira.

Com preços reduzidos e promoções para sócios, sócias e mulheres — que pagam 50% do valor do ingresso —, o Ceará busca também manter sua alta média de público. Na atual edição do Brasileirão, o clube sustenta uma média superior a 32,9 mil torcedores por partida em casa.

Maior média da história

A ideia dos dirigentes é encerrar o campeonato com a maior média de público da história do Ceará na Série A. Na edição anterior, até então a maior da história, a média de presença ficou na casa dos 30 mil torcedores.