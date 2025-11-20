Inter

Vale muito
Notícia

"Eles vão fazer uma Copa do Mundo contra a gente": o alerta antes do jogo do Inter contra o Ceará

Colorado Cláudio Riegel é natural de Porto Alegre, mas mora há cinco anos em Fortaleza, palco do jogo desta quinta-feira (20)

Geison Lisboa

De Fortaleza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS