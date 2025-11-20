"Eles vão fazer uma Copa do Mundo contra a gente": o alerta antes do jogo do Inter contra o Ceará

Torcedor do Inter, Cláudio Riegel vive há cinco anos no Ceará. Geison Lisboa / Agência RBS

Se o torcedor do Ceará está mobilizado para o jogo contra o Inter nesta quinta-feira (20), no Castelão, o torcedor colorado também pretende fazer sua parte. Claro, a presença da torcida adversária será muito inferior em comparação com a dos mandantes, mas a confiança na conquista de um bom resultado promete acompanhar os colorados no setor de visitantes da Arena.

— Confio nos treinadores do Inter. Eles não escondem o jogo e dizem o que o Inter precisa. O Ramón e o Emiliano tentam, mudam bastante a equipe. O Roger morreu abraçado com a mesma turma — disse o torcedor Cláudio Riegel, em contato com a reportagem de Zero Hora, em frente ao hotel que serve de concentração para o Inter em Fortaleza.

Gaúcho de Porto Alegre e há cinco anos morando na capital cearense, o professor de educação física tentava encontrar palavras para descrever o atual momento vivido pelo seu time do coração.

— Não esperava que isso pudesse acontecer, mas o time decaiu de uma forma tão grande que não temos explicação para esse momento. Não conheço todos os fatores que levaram a isso, mas me preocupo muito — completou Cláudio.

Apesar de demonstrar confiança em um resultado positivo contra o Ceará, o colorado de 60 anos fez questão de deixar um alerta para os jogadores do Inter.

— Não acho o Ceará melhor, mas, pelo que vi no noticiário local, o presidente do Ceará vai destinar um grande valor de premiação. Isso deixou o time motivado. E o Inter é o mais fácil, porque depois é só pedreira para eles. Eles vão fazer Copa do Mundo contra a gente — finalizou Cláudio Riegel, único torcedor a aguardar o retorno da delegação do Inter após o treino realizado no CT do Fortaleza.

Ceará e Inter jogam nesta quinta-feira (20), às 21h30min, no Castelão. A partida é válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O Inter ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos.