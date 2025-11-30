"É o maior treinador da história do Internacional, mas não é mágico", diz Argel Fuchs sobre o desafio de Abel Braga

Argel comandou o Inter em 2015 e 2016. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação / Inter, Divulgação

Técnico do Inter entre 2015 e 2016, Argel Fuchs foi um dos entrevistados do programa Cardápio de Domingo, da Rádio Gaúcha, na tarde deste domingo (30). Na opinião dele, Abel Braga, que acaba de voltar ao Colorado, é o maior treinador da história do clube, mas terá um desafio "muito complicado" pela frente.

— Abel é uma unanimidade. É o maior treinador da história do Internacional mas ele é treinador, ele não é mágico. Ele não vai fazer magia e nenhum (treinador) consegue fazer magia, principalmente em dois jogos, sendo que você tem 10 dias pra fazer dois jogos.

Abel Braga chegou neste domingo (30) a Porto Alegre. Jeff Botega / Agencia RBS

Argel também considerou corajosa a decisão de Abel de voltar ao clube em um cenário tão desfavorável. Após perder por 5 a 1 para o Vasco e assistir o Vitória vencer o Mirassol por 2 a 0, o Inter entrou no Z-4.

Na tarde de sábado (29), a direção colorada anunciou a contratação de Abel Braga para o lugar de Ramón Díaz. O técnico comanda a equipe nos dois últimos jogos do campeonato: contra o São Paulo, na próxima terça-feira (2), em Santos, e diante do Bragantino, no Beira-Rio (dia 7).

Para o ex-treinador do Inter, Abel deverá adotar medidas rápidas e práticas, principalmente no vestiário, que é seu forte.

— É um treinador de vestiário, ele é um treinador que trabalha a parte de motivação, que abraça todo mundo. Vai cobrar, mas nesse momento o que ele vai fazer? Ele vai dar confiança para os jogadores. Ninguém vai ficar melhor fisicamente, tecnicamente, taticamente, ele vai ter que descobrir o modelo de jogo o mais rápido possível.

Além disso, Argel também cobrou comprometimento dos jogadores:

— Eles têm que saber que eles têm o direito, mas eles têm deveres. Entendeu? Deveres é o quê? É entrar dentro do campo e entregar tudo que ele pode — completou.

O treinador ainda avaliou que a demissão de Roger Machado, em setembro, foi um erro e um sinal da falta de convicção da diretoria colorada. Na sua avaliação, o clube deveria ter fortalecido o trabalho do técnico com novos jogadores.

*Produção: Guilherme Freling




