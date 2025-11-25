DJ Xaropinho lamenta polêmica por música que fala em "Nós vai descer" em jogo do Inter: "Sou colorado"

O estádio ainda estava às escuras quando o DJ Xaropinho tocou "Descer pra BC". Jeff Botega / Agencia RBS

O folclore (ou polêmica) da noite de segunda-feira (24), no empate do Inter com o Santos no Beira-Rio, foi a execução de uma das músicas antes de começar o jogo. O estádio ainda estava às escuras quando o DJ Xaropinho tocou Descer pra BC, sucesso de Brenno & Matheus com DJ Ari SL, em 2024.

A escolha pegou mal primeiro pelo que diz a letra "Nós vai descer (sic)" e também porque um meme nas redes sociais fez uma montagem dos jogadores colorados comemorando o título gaúcho ao som dessa canção.

DJ residente do Beira-Rio, Douglas Maximiliano Burckardt, o Xaropinho, não quis falar sobre o tema e nem sobre sua playlist. Claramente chateado com a situação, ele só respondeu a uma pergunta:

— Torce para qual time?

— Sou colorado.

O DJ não é funcionário do Inter. Ele é contratado especificamente para jogos. O clube não informou se tinha acesso à playlist.