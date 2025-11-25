Inter

Folclore
Notícia

DJ Xaropinho lamenta polêmica por música que fala em "Nós vai descer" em jogo do Inter: "Sou colorado"

Música executada no Beira-Rio antes do jogo contra o Santos gerou repercussão e memes nas redes sociais

Geison Lisboa

Enviar email

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS