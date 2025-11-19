Inter

STJD
Notícia

Dirigentes do Inter são denunciados e podem ser suspensos no final do Brasileirão

Denúncia apresentada contra o presidente Alessandro Barcellos, o diretor esportivo D'Alessandro e o vice jurídico Jorge Oliveira Filho prevê suspensão de 15 a 180 dias

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS