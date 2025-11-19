Dirigentes do Inter são denunciados e podem ser suspensos no final do Brasileirão

Julgamento ocorre na próxima terça-feira, no Rio de Janeiro. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Importantes dirigentes do Inter podem ficar afastados na reta final do Brasileirão. O presidente Alessandro Barcellos e o diretor esportivo D'Alessandro, além do vice-presidente jurídico Jorge Oliveira Filho, foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderão ser suspensos de 15 a 180 dias.

Os três foram citados na súmula pelo árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, no empate com o Corinthians, no início de outubro, pela 26ª rodada. Segundo o relato, no trajeto para o vestiário do Beira-Rio, no intervalo da partida, foi ouvida a seguinte frase: "você de novo nos prejudicando, seu safado".

Por conta disso, o trio será julgado na próxima terça-feira (25), a partir das 10h, por "desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões".

Pelo mesmo motivo, também foi denunciado o analista de desempenho colorado Juan Romanazzi que, segundo a súmula, teria ofendido outros membros da equipe de arbitragem. Caso suspenso, poderá pegar de um a seis jogos de suspensão.

Da parte do Corinthians, são citados o técnico Dorival Júnior, o presidente Osmar Stabile e o executivo Fabinho Soldado, todos denunciados no mesmo artigo dos colorados.