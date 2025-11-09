Dirigentes do Inter são citados em súmula da partida contra o Bahia

D'Alessandro e Alessandro Barcellos foram citados na súmula da partida contra o Bahia. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A arbitragem do empate entre Inter e Bahia, no sábado (8), no Beira-Rio, gerou polêmica. O árbitro Lucas Torezin, que anulou um gol colorado no primeiro tempo, alega ter sido desrespeitado por D'Alessandro, diretor de futebol do clube, e pelo presidente Alessandro Barcellos após a partida. Os dois foram citados na súmula da partida.

No documento, Torezin cita a abordagem dos membros do Departamento de Futebol na saída de campo. Além das decisões de campo em cartões e faltas, a principal reclamação é do gol de Carbonero anulado após revisão no VAR por conta de uma falta de Gabriel Mercado na origem da jogada.

Confira o trecho da súmula

— Informo que enquanto me dirigia aos vestiários, na zona mista, fui abordado pelo sr. andres nicolas dalessandro, identificado como diretor de futebol da equipe sport clube internacional, que de forma ostensiva e desrespeitosa disse as seguintes palavras: "no jogo contra o sport, você deu oito cartões amarelos para nós, tem que ter critério". em seguida fui abordado pelo sr. alessandro pires barcellos, identificado como presidente da equipe sport clube internacional, que também de forma ostensiva e desrespeitosa disse as seguintes palavras: "você esta perto para decidir, aí é chamado e muda a decisão — relatou Torezin.

Possível denúncia

A partir da citação do árbitro, o teor das reclamações poderá ser apreciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Mesmo com a possibilidade de uma denúncia, a leitura do clube é de que os termos utilizados dificilmente acarretariam em suspensão ou punição pesada.