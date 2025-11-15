Desfalque há dois meses, Rochet avança em recuperação no Inter

O período previsto de baixa apurado por Zero Hora poderia variar entre quatro e oito semanas. Ricardo Duarte / Divulgação

Dono da titularidade do gol do Inter, Rochet completará na próxima semana dois meses sem atuar pela equipe. Ele se recupera de dois problemas distintos. O goleiro avançou levemente no tratamento, mas o clube adota cautela sobre um possível retorno ainda nesta temporada.

A última partida do goleiro foi contra o Grêmio, no Beira-Rio, na derrota por 3 a 2, em 21 de setembro. Nos treinamentos seguintes, ele apresentou um trauma no pé esquerdo e deu entrada no Departamento Médico.

O período previsto de baixa apurado por Zero Hora poderia variar entre quatro e oito semanas. Desta forma, o clube decidiu, aproveitando a ausência, retirar, em 14 de outubro, há um mês a retirada de placa e parafusos utilizados na fixação da fratura da mão esquerda, lesão sofrida em março.

O último boletim médico divulgado foi em 2 de novembro. O camisa 1 estava evoluindo de ambos os problemas e "em trabalhos internos". Ele realizava fisioterapia e sessões físicas leves nas dependências do CT Parque Gigante.

Sem bola

Na manhã de sexta-feira (14), o clube divulgou uma imagem de Rochet no gramado. Ele começa a ter acesso aos campos para movimentações físicas sem previsão de autorização para treinar com bola.

Em paralelo, às vésperas de completar dois meses sem jogar, já que não será relacionado para encarar o Ceará, em Fortaleza, no dia 20, pela próxima rodada do Brasileirão, o uruguaio não tem previsão para atuar novamente.

Há cautela internamente sobre o aproveitamento pela recuperação. Faltam cerca de três semanas para a equipe concluir o calendário de 2025. O último jogo da competição está previsto para 7 de dezembro.

Além disso, o Inter deposita confiança em Ivan. Ele tomou espaço com as atuações após falhas recentes de Anthoni. Desta forma, não há urgência em apressar o retorno de Rochet depois de um ano cheio de imprevistos físicos, já que ele soma 18 partidas, sendo três pela seleção nacional.