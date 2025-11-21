D'Alessandro convoca torcida do Inter para treino aberto e confronto com o Santos: "É o torcedor que carrega o time"

D'Ale falou após a Ramón e Emiliano Díaz, depois de vitória colorada sobre o Ceará. Geison Lisboa / Agência RBS

Após a vitória do Inter por 2 a 1 contra o Ceará, na quarta-feira (20), D'Alessandro voltou aos microfones para agradecer o apoio dos colorados na conturbada reta final do Brasileirão. O ídolo e dirigente do clube convocou a torcida para o próximo jogo, na segunda-feira (24), contra o Santos, mas também para o treino aberto que ocorre no sábado, no Beira-Rio.

— Sabemos que o nosso torcedor é fundamental. É o torcedor que carrega o clube. Nós passamos, eu passei, voltei, saí, voltei, vou sair e vou voltar de novo. Nosso torcedor está aqui, sofrendo, acompanhando, quer que a equipe jogue bem, que ganhe. Precisamos que eles nos incentivem, que eles tenham aproximação com os jogadores, para que sintam o calor da torcida — disse.

Com um semblante mais leve do que nas últimas entrevistas coletivas, D'Ale fez questão de destacar que o anúncio do treino aberto foi feito antes da partida contra o Ceará porque o clube quer o torcedor ao seu lado, independentemente do resultado da partida.

— A decisão de anunciar o treino antes do jogo também serviu como estratégia, para pressionar os jogadores a mostrar um bom desempenho e tentar uma vitória porque senão, no sábado, teria cobrança. Serviu para ligar um alerta no vestiário e hoje os jogadores deram uma resposta de entrega e mobilização — revelou.

Momento de apoiar

Ciente da situação complicada do time frente à chance de rebaixamento, D'Alessandro se mostrou chateado com o excesso de críticas ao clube. Relembrando seus tempo de jogador, o dirigente, que conhece bem o carinho da torcida colorada, reforçou que o momento é de apoio, para dar confiança aos atletas.

Com o resultado, o Inter chega a 40 pontos, mas continua na 15ª posição da tabela. O próximo compromisso da equipe é o confronto direto com o Santos, 16º colocado, na segunda-feira (24), no Beira-Rio.