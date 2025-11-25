Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Santos

Gol do Inter foi marcado por Alan Patrick. Arte GZH

O Inter só empatou com o Santos no Beira-Rio nesta segunda-feira (24). O confronto direto na luta contra o rebaixamento terminou empatado em 1 a 1.

O Colorado fez um bom primeiro tempo, mas não aproveitou as oportunidades que criou e foi ao intervalo com apenas 1 a 0. O gol foi marcado por Alan Patrick.

Na etapa final, o ritmo mudou. Em determinado momento, o Santos passou a gostar do jogo e achou o gol. Barreal marcou em um chute na entrada da área, sem chances para Rochet.

Assim, o Colorado segue em 15º, agora com 41 pontos, três à frente do Santos, primeiro dentro da zona da degola. A equipe de Ramón Díaz volta a campo na sexta (28), contra o Vasco, no Rio de Janeiro.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Rochet

Valorize-se que foi para o sacrifício na hora difícil, e o chute de Barreal foi cruzado, forte, no canto. Nota 5,5

Braian Aguirre

Muita dedicação pela direita, até cansar. E justamente quando cansou, o Santos cruzou a bola do gol de empate onde deveria estar. Nota 5,5

Mercado

Ganhou praticamente todos os duelos. Mas não impediu o chute de Barreal. Nota 6

Vitão

Nos duelos com os atacantes do Santos, foi bem. Pode ter faltado um pé para salvar o chute do empate. Nota 6

Bernabei

Dessa vez foi bem não só ofensivamente como também atrás. Sua parte, fez. Nota 6

Thiago Maia

O melhor do meio-campo, dominou as ações, controlou o jogo, apareceu na frente e deu passe para gol. Que não foi aproveitado. Nota 6,5

Bruno Gomes

Bem no meio-campo, seguro na lateral. É um dos melhores desse final de ano tenso. Nota 6

Alan Rodríguez

Um primeiro tempo dinâmico, aceso, combativo. Deu um lindo passe para o gol de Alan Patrick. Mas acabou fisicamente no segundo. Nota 6

Alan Patrick

Teve calma para fazer o gol que parecia dar tranquilidade. No segundo tempo, cansou. Nota 6,5

Vitinho

Uma correria pela direita, boas oportunidades. Também cresceu nesses momentos. Mas não tem sido o suficiente. Nota 5,5

Borré

O belo passe de peito para o gol de Alan Patrick não ofusca a quantidade de gols perdidos. Não se omitiu, é verdade. Mas o Inter precisava mais de seu centroavante na hora grande. Nota 4,5

Ricardo Mathias

Teve uma boa chance, que ele mesmo criou. Talvez se for escalado como titular, com o time mais inteiro, tenha mais chances. Nota 6

Bruno Henrique

Deu um pouco de estabilidade quando o Inter desmoronou. Nota 5,5

Gustavo Prado

Perdeu a bola do jogo. A chance nos acréscimos poderia ter salvo o Inter. Nota 4,5

Romero

Entrou no final. Sem nota.

Alán Benítez:

Entrou no final. Sem nota

E o Santos?

Um primeiro tempo para levar cinco se transformou em um empate mágico no Beira-Rio. Com três jogos fáceis na reta final, deve escapar da Série B. Barreal mudou o jogo.