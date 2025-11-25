Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Santos

O Inter só empatou com o Santos no Beira-Rio nesta segunda-feira (24). O confronto direto na luta contra o rebaixamento terminou empatado em 1 a 1.
O Colorado fez um bom primeiro tempo, mas não aproveitou as oportunidades que criou e foi ao intervalo com apenas 1 a 0. O gol foi marcado por Alan Patrick.
Na etapa final, o ritmo mudou. Em determinado momento, o Santos passou a gostar do jogo e achou o gol. Barreal marcou em um chute na entrada da área, sem chances para Rochet.
Assim, o Colorado segue em 15º, agora com 41 pontos, três à frente do Santos, primeiro dentro da zona da degola. A equipe de Ramón Díaz volta a campo na sexta (28), contra o Vasco, no Rio de Janeiro.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Valorize-se que foi para o sacrifício na hora difícil, e o chute de Barreal foi cruzado, forte, no canto. Nota 5,5
Braian Aguirre
Muita dedicação pela direita, até cansar. E justamente quando cansou, o Santos cruzou a bola do gol de empate onde deveria estar. Nota 5,5
Mercado
Ganhou praticamente todos os duelos. Mas não impediu o chute de Barreal. Nota 6
Vitão
Nos duelos com os atacantes do Santos, foi bem. Pode ter faltado um pé para salvar o chute do empate. Nota 6
Bernabei
Dessa vez foi bem não só ofensivamente como também atrás. Sua parte, fez. Nota 6
Thiago Maia
O melhor do meio-campo, dominou as ações, controlou o jogo, apareceu na frente e deu passe para gol. Que não foi aproveitado. Nota 6,5
Bruno Gomes
Bem no meio-campo, seguro na lateral. É um dos melhores desse final de ano tenso. Nota 6
Alan Rodríguez
Um primeiro tempo dinâmico, aceso, combativo. Deu um lindo passe para o gol de Alan Patrick. Mas acabou fisicamente no segundo. Nota 6
Alan Patrick
Teve calma para fazer o gol que parecia dar tranquilidade. No segundo tempo, cansou. Nota 6,5
Vitinho
Uma correria pela direita, boas oportunidades. Também cresceu nesses momentos. Mas não tem sido o suficiente. Nota 5,5
Borré
O belo passe de peito para o gol de Alan Patrick não ofusca a quantidade de gols perdidos. Não se omitiu, é verdade. Mas o Inter precisava mais de seu centroavante na hora grande. Nota 4,5
Ricardo Mathias
Teve uma boa chance, que ele mesmo criou. Talvez se for escalado como titular, com o time mais inteiro, tenha mais chances. Nota 6
Bruno Henrique
Deu um pouco de estabilidade quando o Inter desmoronou. Nota 5,5
Gustavo Prado
Perdeu a bola do jogo. A chance nos acréscimos poderia ter salvo o Inter. Nota 4,5
Romero
Entrou no final. Sem nota.
Alán Benítez:
Entrou no final. Sem nota
E o Santos?
Um primeiro tempo para levar cinco se transformou em um empate mágico no Beira-Rio. Com três jogos fáceis na reta final, deve escapar da Série B. Barreal mudou o jogo.
