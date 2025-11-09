Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter no empate com o Bahia no Beira-Rio

O Inter viveu uma noite de frustração no Beira-Rio. Depois de abrir 2 a 0, com dois gols de Vitinho, o time de Ramón Díaz cedeu o empate ao Bahia já nos acréscimos e perdeu a chance de se afastar da zona de rebaixamento.
O placar de 2 a 2, pela 33ª rodada do Brasileirão, ampliou para cinco a sequência de partidas sem vitória do Colorado, que chegou a 37 pontos e segue ameaçado na tabela.
O resultado aumenta a pressão sobre o elenco e o treinador argentino, que voltou a mexer na escalação, com quatro alterações em relação à derrota para o Vitória. A mudança melhorou o desempenho ofensivo, mas os erros defensivos voltaram a custar caro.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Ivan
Desde que virou titular, faz, ao menos, uma defesa salvadora. Impediu um resultado pior. Nota 6,5
Bruno Gomes
Atuação para se fixar novamente na lateral. Duas assistências e muito vigor ofensivo. Nota 7
Vitão
Atuando pelo lado esquerdo, teve trabalho na cobertura de Bernabei. Nota 6
Mercado
Agora pelo lado direito, não acompanhou Willian José no primeiro gol do Bahia. Nota 5
Bernabei
Outra vez se enrolou na marcação a Ademir. O primeiro gol saiu em cima dele. Nota 4,5
Thiago Maia
Enquanto esteve em campo, o Inter vencia e controlava a partida. Nota 6,5
Luis Otávio
Correu bastante. Alguns passes errados sem maiores consequências no primeiro tempo. Nota 6
Vitinho
Voltou a ser decisivo. Marcou dois gols. Sem a bola, neutralizou o selecionável Luciano Juba. Nota 7,5
Alan Patrick
Voltou a ter uma atuação mais próxima do verdadeiro Alan Patrick. Encontrou passes que andavam desaparecidos. Nota 6,5
Carbonero
Atuação que mostra que sua ida à reserva foi inexplicável. Fez a defesa do Bahia suar. Nota 6,5
Borré
Dessa vez não pode reclamar que a bola não chegou. Desperdiçou duas chances claras. Nota 4,5
Richard
Entrou para dar mais poder de marcação e o Inter tomou o empate. Nota 5
Alan Rodríguez
Se movimentou bastante e criou uma oportunidade no fim. Nota 6
Gustavo Prado
Com sua entrada, Inter perdeu o escape pelo lado direito para manter o Bahia longe do campo colorado. Perde disputa que gera o empate. Nota 4,5
Romero
Entrou no fim para segurar o jogo e quase não tocou na bola. Nota 5
Como foi o adversário?
Bahia mostrou mais uma vez que está entre os mais competitivos do país. Ademir infernizou outra vez a defesa colorada.
