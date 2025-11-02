Veja as notas dos jogadores do Inter na partida no Beira-Rio. Arte GZH

O Inter empatou em 0 a 0 com o Atlético-MG, neste domingo (2), no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão. Com um a mais desde os 15 minutos do primeiro tempo, com a expulsão de Vitor Hugo, o Colorado fez pouco e parou em Everson, o destaque da partida.

O time de Ramón Díaz foi superior, teve mais posse de bola, mas não conseguiu furar a defesa atleticana — quando conseguia, via o goleiro fazer grandes defesas. O grande momento do jogo foi aos 33 minutos da etapa final, com Ricardo Mathias, que havia entrado no lugar de Tabata: ele deu bela cabeçada, com endereço, mas Everson fez um milagre.

Com o resultado, o Inter segue em 15º, agora com 36 pontos — cinco a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z-4 e próximo adversário colorado, na quarta (5), em Salvador.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Ivan

Espectador do jogo. Fez apenas uma intervenção. Nota 5,5

Vitão

Ganhou quase todos os duelos, teve seu trabalho facilitado. Nota 6

Mercado

Na única falta que fez, levou o terceiro amarelo e está fora da decisão de quarta-feira. Nota 5,5

Juninho

Tomou cartão em uma dividida e deixou o time no intervalo. Nota 5

Vitinho

Uma correria louca pelo lado direito, por vezes até mais do que a bola. Nota 5,5

Thiago Maia

Deu combate, se esforçou, por muito tempo foi o único volante. Nota 6

Bruno Gomes

No meio, faltou ousadia. Pareceu mais encontrado na lateral direita. Nota 6

Bernabei

Quase foi vítima de uma injustiça no pênalti marcado em campo e desmarcado no VAR. Tentou algumas jogadas pela esquerda. Nota 5,5

Alan Patrick

Alguns sopros de criatividade. Mas faltou um pouco mais de força para decidir. Nota 5

Bruno Tabata

Um bom chute de fora da área. Esperava-se mais de quem entrou no lugar de Carbonero. Nota 5

Borré

O pior de sua má exibição foi um cartão por birra nos acréscimos do segundo tempo que lhe tira do jogo de Salvador. Nota 3,5

Carbonero

Inexplicavelmente, o Inter perdeu um tempo inteiro sem ele. Melhorou o time quando entrou. E nem precisou muito. Nota 6

Ricardo Mathias

Deu mais peso à área. Esteve perto da consagração, mas Everson salvou sua cabeçada. Nota 6

Gustavo Prado

Mesmo entrando no final, renovou o ataque pela direita e construiu boas jogadas. Nota 6

Como foi o adversário?

Everson foi o craque do jogo. Além de grandes defesas, o goleiro fez o jogo ter o tempo que ele quis. Matou a partida caindo no chão, reclamando, deixando a bola correr. Foi mestre na catimba.