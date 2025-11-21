Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

Foi difícil, mas o Inter conseguiu a vitória contra o Ceará, nesta quinta-feira (20), pela 34ª rodada do Brasileirão, e deu mais um passo na luta contra o rebaixamento. No Castelão, os gaúchos fizeram 2 a 1 com gols de Vitinho e Ricardo Mathias, que também marcou um gol contra.

Nenhuma das equipes apresentou grande futebol nesta noite de quinta. Do lado do Ceará, jogo físico que rendeu ao time um cartão amarelo aos 19 segundos de partida e uma expulsão aos três minutos. Pelo Inter, erros individuais até nos lances mais simples demonstraram a falta de capacidade do time.

O resultado foi construído no segundo tempo. Aos 31, Vitinho abriu o placar e fez o torcedor dar o grito de alívio. Apenas quatro minutos depois, o Ceará empatou... com Ricardo Mathias. Após escanteio na área colorada, o jovem centroavante tentou desviar para fora de cabeça, mas mandou direto para o fundo da rede. Felizmente, ele conseguiu se redimir com um belo gol no finalzinho e garantiu os três pontos.

O Inter volta a campo na segunda-feira (24), contra o Santos, no Beira-Rio.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Ivan

Em uma saída estabanada se lesionou e quase cedeu um gol. Nota 5,5

Bruno Gomes

Intensidade e tentativa marcaram a sua noite, mesmo que sem muito sucesso. Nota 6

Mercado

Funcionou na defesa e apareceu na área para conceder uma assistência. Útil nas duas áreas. Nota 6,5

Vitão

Se virou na marcação a Pedro Raul e na cobertura a Bernabei. Nota 6

Bernabei

Podia ser o seu jogo diante de um adversário com um a menos. Mas não foi. Errou todos os cruzamentos. Nota 5

Luis Otávio

Um dos menos culpados da noite. Em um time com um a mais ficou sem função. Nota 6

Alan Rodríguez

Apareceu para o jogo, mas faltou criatividade diante de um adversário fechado. Nota 5,5

Bruno Tabata

Apresentou um futebol em slow motion. Participou bastante, mas acertou quase nada. Nota 5

Alan Patrick

Na hora de ser um líder decisivo, não foi nem líder nem decisivo. Uma noite burocrática. Nota 5

Vitinho

Mesmo sem espaço para sua velocidade, foi o que mais teve iniciativa no setor ofensivo. Mais uma vez foi decisivo. Nota 7

Borré

Foi como um filme da Sessão da Tarde que já se sabe o final. Mais uma vez não marcou gol. Foi finalizar só aos 25 do segundo tempo. Nota 4,5

Anthoni

Uma defesa estranha, mas uma defesa. Nota 6

Carbonero

Muita iniciativa no começo, mas logo o gás acabou. Uma expulsão boba. Nota 4

Ricardo Mathias

Que noite. Do gol contra ao gol da vitória. Mais iniciativa e resultado do que o titular com grife. Nota 7,5

Braian Aguirre

O escanteio que gerou o gol surgiu de um cruzamento seu. Nota 6,5

Juninho

Entrou no fim. Sem nota.