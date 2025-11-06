O Inter anoitece a quarta-feira (5) ainda mais pressionado após a derrota para o Vitória, em Salvador, pela 32ª rodada do Brasileirão. Em um confronto direto contra o Z-4, a distância para o primeiro rebaixado saiu do controle do time de Ramón Díaz após o revés por 1 a 0.
O gol do jogo foi marcado por Lucas Halter, destaque da partida, aos 22 minutos do segundo tempo. Ele balançou as redes após cobrança de escanteio: Vitinho não alcançou e o defensor do Vitória antecipou Juninho para marcar de cabeça.
Com o resultado, o Inter fica a três pontos do Z-4. Essa diferença ainda pode diminuir, já que o Santos, primeiro da zona da degola, joga nesta quinta (6), contra o Palmeiras. O Colorado volta a campo no sábado (8), contra o Bahia, no Beira-Rio.
Veja as notas dos jogadores do Inter
Ivan
Escapou de cometer um pênalti. Também salvou um placar mais largo com uma boa defesa com as pernas. Nota 6
Clayton Sampaio
Colaborou para o festival de balonismo em Salvador. Na marcação, sofreu um pouco menos. Nota 5,5
Vitão
Nem ele se safou da noite de terror colorada. Quase marcou um gol contra, em lance que gerou o escanteio do gol do Vitória. Nota 4,5
Juninho
Jogou pelo lado em que o Vitória mais atacou. Dificuldades para conter Erick e Matheuzinho. Nota 5
Vitinho
Mais uma vez como ala. Longe do ataque, não pôde usar sua velocidade para levar o time à frente. Nota 5
Thiago Maia
Lutou, lutou. Destruiu, destruiu. E nada criou. Nota 5,5
Bruno Gomes
Tudo o que teve de disposição física para as divididas faltou de técnica. Se envolveu demais na correria do jogo. Nota 5,5
Bruno Tabata
Ser substituído no intervalo mostra a sua inoperância na construção das jogadas. Nota 4
Bernabei
Afobado. Atrapalhado. Ineficiente. Correu, correu e não acertou nada. Os poucos bons ataques do Vitória foram pelo seu setor. Nota 4
Alan Patrick
Sua produção se resumiu em um chute de fora da área. O camisa 10 e capitão não chamou a responsabilidade para salvar a noite. Nota 4
Ricardo Mathias
Atuação para tornar compreensível a titularidade de Borré. Perdeu jogo após jogada para a defesa do Vitória. Nota 3,5
Gustavo Prado
A chance surgiu na hora mais difícil. Conseguiu uma finalização sem maiores consequência. Nota 5,5
Carbonero
Arrancou em velocidade, uma, duas, três vezes, mas sozinho não venceu a defesa. Ainda assim, mostrou que sua reserva não se justifica. Nota 5,5
Bruno Henrique
Uma repetição do que fizeram, ou do que não fizeram, Bruno Gomes e Thiago Maia. Nota 5,5
Luis Otávio
Difícil pensar que o Inter construiria a vitória a partir do garoto. Mais uma vez entrou na fogueira. Nota 5,5
Romero
Entrou para ser a solução na reta final do jogo. Como sempre, nada resolveu. Sem a fisicalidade que o jogo pedia. Nota 4,5
Raykkonen
Entrou no fim. Sem nota
Como foi o adversário?
O Vitória tem pouca técnica, mas mostrou muita vontade. Muito por causa da liderança do zagueiro Lucas Halter, autor do gol da noite.
