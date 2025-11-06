Veja as notas dos jogadores do Inter na partida. Arte GZH

O Inter anoitece a quarta-feira (5) ainda mais pressionado após a derrota para o Vitória, em Salvador, pela 32ª rodada do Brasileirão. Em um confronto direto contra o Z-4, a distância para o primeiro rebaixado saiu do controle do time de Ramón Díaz após o revés por 1 a 0.

O gol do jogo foi marcado por Lucas Halter, destaque da partida, aos 22 minutos do segundo tempo. Ele balançou as redes após cobrança de escanteio: Vitinho não alcançou e o defensor do Vitória antecipou Juninho para marcar de cabeça.

Com o resultado, o Inter fica a três pontos do Z-4. Essa diferença ainda pode diminuir, já que o Santos, primeiro da zona da degola, joga nesta quinta (6), contra o Palmeiras. O Colorado volta a campo no sábado (8), contra o Bahia, no Beira-Rio.

Veja as notas dos jogadores do Inter

Ivan

Escapou de cometer um pênalti. Também salvou um placar mais largo com uma boa defesa com as pernas. Nota 6

Clayton Sampaio

Colaborou para o festival de balonismo em Salvador. Na marcação, sofreu um pouco menos. Nota 5,5

Vitão

Nem ele se safou da noite de terror colorada. Quase marcou um gol contra, em lance que gerou o escanteio do gol do Vitória. Nota 4,5

Juninho

Jogou pelo lado em que o Vitória mais atacou. Dificuldades para conter Erick e Matheuzinho. Nota 5

Vitinho

Mais uma vez como ala. Longe do ataque, não pôde usar sua velocidade para levar o time à frente. Nota 5

Thiago Maia

Lutou, lutou. Destruiu, destruiu. E nada criou. Nota 5,5

Bruno Gomes

Tudo o que teve de disposição física para as divididas faltou de técnica. Se envolveu demais na correria do jogo. Nota 5,5

Bruno Tabata

Ser substituído no intervalo mostra a sua inoperância na construção das jogadas. Nota 4

Bernabei

Afobado. Atrapalhado. Ineficiente. Correu, correu e não acertou nada. Os poucos bons ataques do Vitória foram pelo seu setor. Nota 4

Alan Patrick

Sua produção se resumiu em um chute de fora da área. O camisa 10 e capitão não chamou a responsabilidade para salvar a noite. Nota 4

Ricardo Mathias

Atuação para tornar compreensível a titularidade de Borré. Perdeu jogo após jogada para a defesa do Vitória. Nota 3,5

Gustavo Prado

A chance surgiu na hora mais difícil. Conseguiu uma finalização sem maiores consequência. Nota 5,5

Carbonero

Arrancou em velocidade, uma, duas, três vezes, mas sozinho não venceu a defesa. Ainda assim, mostrou que sua reserva não se justifica. Nota 5,5

Bruno Henrique

Uma repetição do que fizeram, ou do que não fizeram, Bruno Gomes e Thiago Maia. Nota 5,5

Luis Otávio

Difícil pensar que o Inter construiria a vitória a partir do garoto. Mais uma vez entrou na fogueira. Nota 5,5

Romero

Entrou para ser a solução na reta final do jogo. Como sempre, nada resolveu. Sem a fisicalidade que o jogo pedia. Nota 4,5

Raykkonen

Entrou no fim. Sem nota

Como foi o adversário?

O Vitória tem pouca técnica, mas mostrou muita vontade. Muito por causa da liderança do zagueiro Lucas Halter, autor do gol da noite.