Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Vasco 

Faltam adjetivos para definir a derrota vexatória do Inter para o Vasco nesta sexta-feira (28). Em confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Colorado sofreu uma goleada por 5 a 1 no Rio de Janeiro, pela antepenúltima rodada do Brasileirão.
Aos nove minutos de jogo já estava 2 a 0 para os mandantes, com gols de Andrés Gomes e Rayan. No primeiro, ainda houve uma falha de Aguirre, que perdeu a bola próximo à área colorada. No fim do primeiro tempo, o Inter achou um gol, com Ricardo Mathias.
Na volta do intervalo, o jogo precisou ser paralisado. Nem mesmo a chuva que alagou o gramado, interrompendo o jogo por 1h30min foi capaz de fazer o Inter mudar a postura. Assim que a bola rolou, mais um gol de Rayan, o terceiro do Vasco.
Cauan Barros e Nuno Moreira fecharam a goleada vascaína. No último gol, Rochet falhou.
Confira as notas dos jogadores do Inter
Rochet
Mais uma de suas tantas atuações ruins. Parece piorar em jogo grande. Nota 2,5
Aguirre
Ficou 15 minutos em campo. O suficiente para entregar o primeiro gol. Nota 3
Mercado
Não achou Rayan. Sua defesa levou cinco gols. Nota 3,5
Vitão
Vale o mesmo. Afundou com os companheiros. Nota 3,5
Bernabei
Sofreu contra Paulinho. E uma ou outra vez foi para o ataque. Nota 3,5
Thiago Maia
Nem parecia o vigoroso volante de segunda passada. Não conseguiu dar o mínimo combate. Nota 3,5
Bruno Gomes
O único jogador a se salvar minimamente. Mas por pouco. Nota 4,5
Alán Rodriguez
Acertou o cruzamento para o gol. E correu pelo meio. Só. Nota 4
Alan Patrick
No campo seco, foi mal. No campo molhado, nada. Nota 3,5
Carbonero
Uma falta ridícula, aos 20 minutos, se transformou em terceiro cartão amarelo. Nota 3,5
Vitinho
Mal apareceu no jogo. Nota 3,5
Ricardo Mathias
Perdeu quase todos os duelos. Inclusive o do terceiro gol do Vasco. Mas fez o dele. Nota 4,5
Borré
Entrou exatamente quando a goleada chegou. Nota 3,5
Luis Otávio
Saiu lesionado logo depois de entregar o quinto gol. Nota 3
Bruno Henrique
Entrou com o jogo já decidido. Nota 3,5
E o Vasco?
Deu tudo certo. Um gol cedo em cada tempo, os chutes todos entraram. Rayan foi o craque da noite.
