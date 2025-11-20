Corinthians x Inter: jogo do pênalti não marcado em Tinga completa 20 anos nesta quinta-feira

Tinga foi derrubado por Fábio Costa e o árbitro não deu pênalti. Mauro Vieira / Agencia RBS

Completa 20 anos nesta quinta-feira (20) um jogo que entrou para história do futebol brasileiro como um dos mais controversos e em um dos campeonatos mais polêmicos. O Corinthians x Inter pelo Brasileirão de 2005 segue na memória de todo colorado que acompanhou a partida e saiu desolado pelos acontecimentos.

O clube paulista liderava o campeonato com três pontos de vantagem em relação ao Inter. O confronto ocorreu no dia 20 de novembro daquele ano. Alguns dias antes, no entanto, era o Colorado que tinha a vantagem na tabela, porém 11 partidas do torneio foram anuladas.

– Em 2005 o campeonato estava condenado e preparado para o Corinthians. Não sou eu quem estou falando. Tem escuta, um bando de coisas – cravou Tinga em entrevista ao ge.

A Máfia do Apito, como ficou conhecido o maior esquema de manipulação de resultado do futebol brasileiro, teve como resultado a anulação de 11 jogos, todos apitados por Edilson Pereira de Carvalho. E isto mudou o campeão brasileiro de 2005, conforme o próprio árbitro já revelou em documentário.

A realização das partidas anuladas mudou o cenário do campeonato, deixando o Corinthians como líder. Na antepenúltima rodada — eram quarenta e duas na época —, as equipes se enfrentaram no Pacaembu, em um clima de final, pois o Colorado poderia igualar a pontuação do rival.

O jogo que colocou um asterisco no campeonato

A partida ressucitou uma final de Brasileirão, afinal até 2003 o campeão do torneio não era definido pelo sistema de pontos corridos. As arquibancadas estavam tomadas de corintianos e a pressão inicial foi do time mandante.

Após muito tentar, o Corinthians abriu o placar com Tevez aos 37 minutos da primeira etapa. Na volta do intervalo, o clube paulista quase ampliou em duas oportunidades.

Aos 3 minutos o Inter conseguiu o empate, com gol de Rafael Sóbis. O equilíbio que já existia entre as equipes seguiu ao longo do jogo. Até que aos 28 minutos ocorreu o polêmico lance.

Tinga recebeu passe dentro da área e foi derrubado pelo goleiro Fábio Costa. Um pênalti claro. No entanto, o árbitro Márcio Rezende de Freitas não marcou a penalidade e ainda assinalou simulação do jogodor colorado, que recebeu o segundo amarelo e foi expulso.

— Corri errado, estava mal posicionado. Fizemos a súmula e, na hora que saí, estava toda a imprensa me esperando. Ué! Deu m*— disse Márcio, em documentário de três episódios lançado pelo Globoplay sobre a Máfia do Apito.

Após a partida, o juiz ainda contatou o presidente do Inter na época, Fernando Carvalho, para pedir desculpas. A resposta não foi das mais amigáveis.

— Ele me pediu desculpas, mas eu mandei ele longe — lembrou Fernando Carvalho, que reforça a não participação de Márcio Rezende de Freitas na Máfia do Apito:

— O erro do Márcio Rezende não faz parte da máfia. São coisas diferentes. O título do Corinthians tem um asterisco.

Mesmo com uma vitória do Inter sobre o Corinthians, caso os resultados das duas últimas rodadas fossem os mesmos, o clube paulista seria o campeão. As equipes teriam 80 pontos, mas o saldo corintiano era maior.

No fim das contas, o jogo é dolorido pelos erros da arbitragem. Porém, as chances de título do Inter foram embora com a Máfia do Apito.

