Contra o Vitória, Inter tem uma final que não vale título, mas pode significar o 2026

Alan Patrick e Bruno Tabata decepcionaram no Beira-Rio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter criou para si uma final de campeonato no pior cenário possível para quarta-feira (5). Porque não é por título, não é em casa e ainda com rodadas por vir. A próxima partida colorada no Brasileirão, contra o Vitória, no Barradão, é fundamental para o time ficar longe do Z-4 e permanecer na Série A em 2026.

Ainda mais porque, no Beira-Rio, a equipe de Ramón Díaz deixou dois pontos ao empatar em 0 a 0 com o Atlético-MG, que teve um jogador a menos desde o primeiro tempo, frustrando mais de 32 mil torcedores.

O resultado deixou o time com cinco pontos a mais do que o Vitória, atual 17º colocado, balizador da zona de rebaixamento. Empatar em Salvador, às 19h de quarta-feira, seria um resultado aceitável porque manteria a distância e reduziria uma rodada. Vencer praticamente garante permanência na Série A, já que teria oito a mais faltando cinco jogos. Mas uma derrota deixa os adversários a apenas um jogo de ultrapassar.

É por isso que a frase de Ramón Díaz, que já foi dita outras vezes, agora é bastante real:

— Quarta-feira é uma final.

O Inter se colocou nessa enrascada ao não conseguir superar o Atlético-MG. Verdade que o goleiro Everson foi o personagem do domingo, especialmente pelas defesas que fez em chutes de Tabata, Carbonero e em uma cabeçada de Ricardo Mathias. Mas também é preciso lembrar que o time teve um jogador a mais por 75 minutos e não saiu do zero, em um jogo marcado por lambanças da arbitragem.

Desfalques e pouco tempo para treinar

Para a decisão de quarta-feira, a comissão técnica terá duas baixas. Uma, fundamental. Mercado levou terceiro cartão amarelo. Pela mesma razão, Borré, que mais uma vez decepcionou, também será ausência. O detalhe é que o cartão do colombiano ocorreu por um bate-boca com um adversário aos 48 minutos do segundo tempo.

Nos dois treinos que terão na semana, Ramón e seu auxiliar, Emiliano Díaz, deverão definir os substitutos dos dois e, mais do que isso, preparar soluções para um time que não fez gol nos últimos três jogos. Carbonero pode voltar ao time titular, após, surpreendentemente, ter sido reserva contra o Galo. Ricardo Mathias, que entrou bem, tem chance de reaparecer. Possivelmente o meio-campo estará mais recheado.

Mas o principal ponto é outro. A comissão técnica tem dois dias para preparar o espírito da equipe para encarar uma batalha em Salvador. De um time que parece estar sucumbindo no desafio de permanecer na Série A.