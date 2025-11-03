Confusão entre torcedores do Inter é registrada após jogo contra o Atlético-MG; veja vídeo

Uma confusão entre torcedores do Inter marcou o final da partida contra o Atlético-MG neste domingo (2). Um grupo de colorados entrou em conflito no pátio do Beira-Rio. A Brigada Militar chegou com a cavalaria para encerrar o desentendimento.
Até o momento, não houve registro de feridos. Nem prisões.
A confusão durou cerca de cinco minutos. Além disso, torcedores também protestaram nas arquibancadas, com cédulas falsas de dinheiro com rostos de dirigentes.
O Inter empatou no Beira-Rio contra o Atlético-MG e se afastou apenas um ponto da zona de rebaixamento. A equipe está com cinco pontos de vantagem sobre o Vitória, o 17º, que, inclusive, é o adversário de quarta-feira.