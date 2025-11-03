Confusão entre torcedores do Inter é registrada após jogo contra o Atlético-MG; veja vídeo

Uma confusão entre torcedores do Inter marcou o final da partida contra o Atlético-MG neste domingo (2). Um grupo de colorados entrou em conflito no pátio do Beira-Rio. A Brigada Militar chegou com a cavalaria para encerrar o desentendimento.

Até o momento, não houve registro de feridos. Nem prisões.

A confusão durou cerca de cinco minutos. Além disso, torcedores também protestaram nas arquibancadas, com cédulas falsas de dinheiro com rostos de dirigentes.

Torcedores também protestaram nas arquibancadas, com cédulas falsas de dinheiro com rostos de dirigentes. Filipe Duarte / Agencia RBS