Confira a análise do cartão vermelho anulado de Alan Patrick no jogo contra o Atlético-MG; veja vídeo

Árbitro voltou atrás na expulsão de Alan Patrick após rever o lance no VAR. Renan Mattos / Agencia RBS

O árbitro Alex Ang Ribeiro precisou novamente de ajuda do VAR para corrigir um erro do campo. Essa foi a avaliação do comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Saimon Bianchini, sobre o lance envolvendo Alan Patrick aos 14 do segundo tempo no confronto entre Inter e Atlético-MG, na noite deste domingo (2), no Beira-Rio.

Ribeiro havia dado vermelho direto para o capitão colorado em entrada em Junior Alonso, mas voltou atrás após rever o lance no VAR. O camisa 10 acabou levando apenas o amarelo.

— O VAR vai sugerir a revisão mais uma vez porque errou. Em todos os lances capitais ele contou com auxílio do árbitro de vídeo. Esse é o típico lance para reversão. Alan Patrick pega com o lado externo do pé do jogador. É no máximo falta, mas não é bem para amarelo — disse Saimon.

— Ele deu amarelo para não ficar tão feio, mas não era nem para amarelo. Falta de jogo — finalizou Bianchini.

Alex Ribeiro já havia mudado duas decisões de campo no primeiro tempo após interferência do VAR. A primeira foi para dar um cartão vermelho ao zagueiro Vitor Hugo e, depois, ele anulou a marcação de um pênalti de Bernabei em Rony.