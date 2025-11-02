Confira a análise da expulsão de Vitor Hugo, do Atlético-MG, após falta em Borré, do Inter

Borré sofreu falta que resultou em expulsão de Vitor Hugo. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter ficou com um homem a mais logo aos 15 minutos do confronto com o Atlético-MG. Isso aconteceu após o VAR chamar o árbitro Alex Ang Ribeiro por conta de uma entrada do zagueiro Vitor Hugo no atacante Rafael Borré.

Depois da revisão, o juiz deu o cartão vermelho para o defensor mineiro, decisão considerada acertada pelo comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Saimon Bianchini.

— Ele (Vitor Hugo) pega a bola e mantém o pé erguido. Ele não precisava ter feito esse movimento adicional. Mesmo que não tenha sido percebido no campo, o VAR é justamente para perceber esses detalhes e chamar. Para mim, o vermelho está de bom tamanho — analisou Saimon.

Logo após a expulsão, o técnico do Atlético-MG, Jorge Sampaoli, sacou o atacante Dudu para a entrada do zagueiro Ruan, ex-Grêmio, para repor o sistema defensivo.