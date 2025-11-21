Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos, a decisão que deixou o time da casa com um a menos logo no início do duelo foi acertada. Youtube de GZH

Bastaram três minutos de jogo entre Ceará e Inter para o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima levantar o cartão vermelho. O meio-campista Vina foi para a disputa de bola com Luis Otávio, exagerou na intensidade e entrou de sola na canela do volante colorado.

O jogador foi expulso direto. Para o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Diori Vasconcelos, a decisão que deixou o time da casa com um a menos logo no início do duelo foi acertada:

— O Vina errou o bote, e ele faz menção de recolher a perna, mas recolheu tarde demais. O Vina sente que passou do ponto, sente que exagerou e tenta se arrepender, mas na hora que ele se arrependeu ele já deu no meio da canela do adversário. Ele deu uma entrada com a sola da chuteira no meio da perna do jogador do Inter, é uma conduta violenta, uma jogada violenta que merece cartão vermelho direto.

Inter e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (20), no Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Colorado precisa da vitória para dar mais um passo na luta contra o rebaixamento.

Confira a análise do Diori: