Como são os caminhos do Inter e dos demais adversários na luta contra o rebaixamento

Emiliano e Ramón Díaz tentam salvar o Inter Jeff Botega / Agencia RBS

O Inter, possivelmente, teria aceitado de bom grado fazer quatro pontos nas duas primeiras rodadas após a data Fifa. Só mudaria a ordem, empatar com Ceará e vencer o Santos, já que os paulistas estão no Z-4. O cálculo para se manter na Série A em 2026 é simples: precisa fazer três pontos a menos do que o Santos ou dois a menos do que o Vitória nas três rodadas que faltam. A dúvida é sobre a dificuldade da missão.

Dos três principais candidatos à queda, o Inter é o único que fará dois jogos como visitante. Na sexta, enfrenta o Vasco em São Januário. Na quarta-feira seguinte, pega o São Paulo na Vila Belmiro (paulistas trocaram de novo o estádio por conta do gramado do Morumbi). Encerra o Brasileirão em casa, contra o Bragantino.

Situação do Vasco

O Vasco vive um péssimo momento. Depois de enfileirar quatro vitórias, o time de Fernando Diniz perdeu as últimas cinco partidas. Soma um ponto a mais do que o Inter e está na 12ª posição.

O São Paulo, na Vila Belmiro, empatou com o Flamengo, perdeu para o Bragantino e venceu o Juventude. É o atual oitavo colocado, tem 48 pontos, e a tendência é de que enfrente os colorados precisando de pontos para conquistar eventual vaga para a fase preliminar da Libertadores.

O Bragantino também está nessa luta, com 45. Pode chegar à última rodada disputando o oitavo lugar.

Situação do Vitória

O Vitória tem uma rodada decisiva para seu futuro. E do Inter também. No sábado, recebe o Mirassol no Barradão. A equipe do interior paulista batalha por uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores.

Depois, os baianos visitam o Bragantino, que estarão na briga pela eventual oitava vaga que o Brasileirão pode oferecer à principal competição continental. E encerra o campeonato contra o São Paulo, em casa. A curiosidade é que se invertem os adversários de Inter e Vitória nas últimas duas rodadas.

Situação do Santos

O Santos está com um caminho mais livre, em tese. No final de semana, recebe o já rebaixado Sport. E na rodada seguinte, visita o Juventude, que também pode estar matematicamente rebaixado. Sua despedida é contra o Cruzeiro, na Vila Belmiro. O time mineiro, provavelmente, terá garantido lugar no G-4 e estará de olho na Copa do Brasil, cujas semifinais começam logo depois do Brasileirão.

Cenários para o Inter

Na próxima rodada, é improvável que o Inter entre no Z-4 mesmo se der tudo errado. Se perder para o Vasco e o Santos ganhar do Sport, empatarão em pontos, mas o saldo colorado é -8 contra -14 dos paulistas.

No melhor cenário (ganhar, Vitória e Santos perderem), praticamente assegura vaga, justamente pelos critérios de desempate. Se empatar contra o Vasco, permanecerá na 15ª posição independentemente dos resultados paralelos.

Chances de queda do Inter

A projeção do departamento de matemática da UFMG aponta que um time que some 44 pontos tem apenas 7% de chances de ser rebaixado.