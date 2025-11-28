Como Ramón Díaz pode armar o Inter para conter o Vasco no Rio de Janeiro

Ramón Díaz busca vitória para ter alívio no Brasileirão. Ricardo Duarte / Reprodução

O Inter encara o Vasco, nesta sexta (28), em jogo importante na disputa contra o rebaixamento. Em crise, o time carioca vem de quatro derrotas seguidas e com Fernando Diniz vivendo o pior momento desde sua chegada a São Januário. O Desenho Tático de Zero Hora projeta como o Colorado pode causar problemas ao adversário no jogo pela 36ª rodada do Brasileirão.

Como joga o Vasco?

Diniz mantém a característica de buscar aproximar muitos jogadores do setor da bola. Essa ideia é diferente do que tem sido o caminho no futebol atual, que cada vez mais os treinadores optam por ataques que ocupam diferentes zonas do campo para explorar espaços vazios nas defesas.

É mais comum nesse jogo que os atletas se movimentem em função do espaço em campo. Diniz opta pela movimentação ao redor da bola para juntar muitos atletas no mesmo setor.

Exemplo do ataque do Vasco contra o Grêmio, quando apenas Ryan ficava aberto pela direita, enquanto os outros jogadores se aproximavam pela esquerda. Tacticalboard / Reprodução

Será fundamental para o Inter aproximar muitos jogadores do setor da bola para impedir que o Vasco tenha a superioridade buscada por Diniz para seu jogo fluir.

Mais uma estratégia

A maneira como Inter se posicionou contra o Santos, com um losango no meio-campo, pode favorecer para pressionar o setor da bola. Para evitar superioridade do Vasco, o atacante desse lado, Vitinho (pela direita) ou Borré (o da esquerda contra o Santos), também voltaria para compor o setor.

Inter jogou no 4-4-2 com losango no meio-campo contra o Santos. Tacticalpad / Reprodução

Outro ponto que sempre pode ser uma arma contra o Vasco é pressionar a saída de bola. O time carioca levou gols nessa série sem vitórias a partir de erros na sua saída de jogo.