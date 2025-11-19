Como o Inter pode explorar os pontos fracos e neutralizar os pontos fortes do Ceará

Léo Condé comanda o Ceará desde julho de 2024. Gabriel Silva / Ceará,Divulgação

A luta do Inter contra o rebaixamento passa por Fortaleza. Nesta quinta-feira (20), o Colorado voltará da parada da data Fifa para encarar o Ceará, na Arena Castelão, às 21h30min. O adversário iniciou a temporada tendo a permanência na Série A como meta e, agora, está a uma vitória de chegar aos considerados seguros 45 pontos.

O time cearense é treinado por Léo Conde, técnico com um trabalho longo para os padrões brasileiros, de um ano e quatro meses. Sua forma de organizar a equipe apresenta qualidades e defeitos para Ramón e Emiliano Díaz observarem e traçarem a melhor estratégia para o confronto.

O Ceará chega ao jogo desta quinta empolgado pela vitória sobre o Corinthians em Itaquera, na última rodada, mas tem o desafio ao encarar o Inter em casa. Fazer valer o fator local é uma dificuldade para o Alvinegro, que tem a sexta pior campanha como mandante no Brasileirão.

Esse baixo rendimento como mandante passa pela dificuldade que o Ceará tem para propor jogo. Com a segunda menor média de posse de bola do Campeonato Brasileiro, o time de Léo Condé atua melhor em cenários que pode colocar em prática a sua rápida transição ofensiva. A defesa, que possui bons números com apenas 30 gols sofridos, vai bem quando defende em bloco baixo, mas sofre quando precisa jogar mais adiantada, o que ocorre normalmente nos compromissos como mandante.

Pontos para o Inter cuidar

Time com dificuldade para criar pelo chão, o Ceará tem na bola aérea uma de suas principais armas ofensivas. A equipe é a segunda com maior média de cruzamentos certos no Brasileirão. A volta do centroavante Pedro Raul, que não atuou contra o Corinthians por uma questão contratual, é um trunfo para essa jogada. O centroavante tem dez gols no campeonato, quatro deles marcados pelo alto. Será preciso um ajuste defensivo da comissão técnica colorada na bola aérea. O Inter levou gols em jogadas pelo alto em seus dois últimos compromissos, contra Bahia e Vitória.

A velocidade dos extremas é outro ponto que o Inter deve cuidar. Galeano, pela esquerda, e Pedro Henrique, pela direita são armas para quando o Ceará usa as transições pelos lados do campo.

O ex-colorado Pedro Henrique merecerá uma atenção principal porque vai atacar em cima de Bernabei, que vem tendo dificuldade defensiva ao longo da temporada. O ideal seria o Inter ter à frente do argentino um extrema com boa recomposição defensiva. A escalação de um volante como Alan Rodríguez para proteger o setor esquerdo também pode ser um bom caminho.

Pontos para o Inter explorar

Parte da dificuldade que o Ceará tem quando precisa propor jogo passa pela desproteção que os zagueiros sofrem quando a equipe está em organização ofensiva. É comum que os adversários consigam levar vantagem sobre a defesa cearense nas transições porque a equipe costuma ficar espaçada. Há espaço para jogadores com capacidade de correr com a bola, como Carbonero e Vitinho. Inversões rápidas para o lado oposto também costumam complicar o Ceará;

Dentro da dificuldade de velocidade que a linha defensiva do Ceará apresenta, um problema gerado por isso é a opção dos defensores de recuar tentando evitar as bolas em profundidade. Isso, no entanto, propicia um espaço na frente da defesa e às costas dos volantes. É justamente nesse setor que Alan Patrick costuma aparecer bem. Ou seja, o jogo no Castelão pode oferecer um cenário favorável ao camisa 10 colorado. Ter um volante com boa chegada à área também surpreender nesse espaço. Bruno Henrique e Alan Rodríguez são jogadores com essa característica.

O Ceará entrará em campo buscando atingir a pontução "mágica" que permite segurança para permanecer na Série A. Já o Inter tem até o risco de entrar no Z-4 se Santos e Vitória vencerem seus jogos nesta quarta. O cenário traz para o confronto um caráter de decisão. O torcedor colorado espera que Ramón e Emiliano Díaz encontrem o melhor caminho para o Inter voltar do Nordeste com a primeira vitória fora de casa com a nova comissão técnica.

Ceará no Brasileirão

2º time com menor posse de bola: 45,5% (na frente do Vitória, 42,2%)

2º time com mais cruzamentos certos: 5,1

5ª melhor defesa: 30 gols sofridos (atrás apenas de Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Palmeiras)

Não sofreu gol em 11 jogos (apenas seis times terminaram mais jogos sem ser vazados: Flamengo, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense, Palmeiras e Atlético-MG

15ª campanha em casa: 25 pontos (melhor apenas que Vasco, Santos, Fortaleza, Juventude e Sport)

Artilheiro: Pedro Raul, com 10 gols