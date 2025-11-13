Como o Inter planeja arrecadar R$ 45 milhões em vendas até o final do ano

O Inter faz os cálculos de quanto precisa arrecadar em vendas em 2025 para alcançar a meta orçamentária. Atualmente, a estimativa é de que o clube necessite de aproximadamente R$45 milhões para fechar as contas.
Cinco atletas foram sondados recentemente por outros times e estão na mira para possíveis negociações nas próximas semanas.
Os R$115 milhões arrecadados até novembro passam por vendas diretas como dos seguintes jogadores:
- Rômulo
- Wesley
- Kaíque Rocha
- Wanderson
- Alario
- Matheus Dias
Também entraram nos cofres valores referentes às negociações secundárias, como direitos econômicos de revelações coloradas como:
- Johnny
- Alexandre Alemão
- Carlos Miguel
Desta forma, o cálculo no orçamento para o atual exercício indica R$160 milhões em transferências. Cinco jogadores foram procurados nos últimos meses por equipes do exterior e podem ser negociados para ajudar.
- Vitão
- Thiago Maia
- Gustavo Prado
- Ricardo Mathias
- Victor Gabriel
Bola da vez
Vitão é a bola da vez pelo contexto. O zagueiro de 25 anos tem a promessa de facilitação de saída caso chegue uma proposta que agrade ambas as partes. O clube tem 80% dos direitos econômicos. O Besikitas, da Turquia, e um time da França, cujo nome não foi revelado, prometem investidas.
O valor de mercado a ser arrecadado com o defensor talvez não contemple os R$45 milhões, já que a pedida anterior estava na casa de 10 milhões de euros, atualmente R$61,4 milhões.
Outras vendas
Com isso, outras vendas são cogitadas. Thiago Maia, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Victor Gabriel, caso tenham propostas satisfatórias, podem ser liberados. O quarteto foi alvo de procura do mercado brasileiro (o zagueiro e o volante) e do exterior (os atacantes).
Pelo cálculo financeiro, o Inter necessita fechar as transações até 31 de dezembro. Sendo assim, o clube tem cerca de 45 dias para definir as situações. O foco, por enquanto, está em garantir a permanência na Série A, se livrando do rebaixamento, além de tentar chegar à zona de classificação da Sul-Americana de 2026.