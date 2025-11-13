Como o Inter planeja arrecadar R$ 45 milhões em vendas até o final do ano

Vitão está no radar de clubes da Europa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter faz os cálculos de quanto precisa arrecadar em vendas em 2025 para alcançar a meta orçamentária. Atualmente, a estimativa é de que o clube necessite de aproximadamente R$45 milhões para fechar as contas.

Cinco atletas foram sondados recentemente por outros times e estão na mira para possíveis negociações nas próximas semanas.

Os R$115 milhões arrecadados até novembro passam por vendas diretas como dos seguintes jogadores:

Rômulo

Wesley

Kaíque Rocha

Wanderson

Alario

Matheus Dias

Também entraram nos cofres valores referentes às negociações secundárias, como direitos econômicos de revelações coloradas como:

Johnny

Alexandre Alemão

Carlos Miguel

Desta forma, o cálculo no orçamento para o atual exercício indica R$160 milhões em transferências. Cinco jogadores foram procurados nos últimos meses por equipes do exterior e podem ser negociados para ajudar.

Vitão

Thiago Maia

Gustavo Prado

Ricardo Mathias

Victor Gabriel

Bola da vez

Vitão é a bola da vez pelo contexto. O zagueiro de 25 anos tem a promessa de facilitação de saída caso chegue uma proposta que agrade ambas as partes. O clube tem 80% dos direitos econômicos. O Besikitas, da Turquia, e um time da França, cujo nome não foi revelado, prometem investidas.

O valor de mercado a ser arrecadado com o defensor talvez não contemple os R$45 milhões, já que a pedida anterior estava na casa de 10 milhões de euros, atualmente R$61,4 milhões.

Outras vendas

Com isso, outras vendas são cogitadas. Thiago Maia, Gustavo Prado, Ricardo Mathias e Victor Gabriel, caso tenham propostas satisfatórias, podem ser liberados. O quarteto foi alvo de procura do mercado brasileiro (o zagueiro e o volante) e do exterior (os atacantes).