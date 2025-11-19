Como foi a atuação dos jogadores do Inter no amistoso da Colômbia

Borré (D) atuou por 20 minutos na vitória sobre a Austrália, em Nova Iorque. Divulgação / Federação Colombiana

A utilização de Borré e Carbonero contra o Ceará ainda é um mistério. Ambos retornam de Nova Iorque, depois de terem servido à seleção colombiana em amistoso contra a Austrália, e serão avaliados pelo Inter assim que chegarem à concentração colorada em Fortaleza, na madrugada de quinta-feira (20).

A boa notícia para o Inter é que, diferentemente do que ocorreu no último sábado (15), Carbonero não deixou o banco de reservas na noite desta terça (18). Já Borré atuou nos 20 minutos.

O centroavante entrou no lugar de Luis Suárez, atacante do Sporting, aos 20 minutos do segundo tempo, e participou da construção do segundo gol da vitória por 3 a 0, quando foi lançado e dividiu a bola com o goleiro australiano. O rebote foi aproveitado por Luis Díaz.

Alan Benítez

O outro colorado que foi convocado nesta data Fifa foi o lateral-direito Alan Benítez. O ex-jogador do Cerro Porteño atuou durante toda a partida contra o México, vencida por 2 a 1 pelo Paraguai, no Texas.

Benítez, porém, é considerado reserva de Bruno Gomes. Além disso, a delegação colorada conta com o retorno do argentino Braian Aguirre, recuperado de uma lesão na fáscia plantar do pé direito.