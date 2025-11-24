Como a notícia sobre o retorno de Rochet repercutiu na concentração do Santos

Inter prepara retorno emergencial de goleiro contra o Santos. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A informação sobre a volta do goleiro Rochet ao time do Inter para a partida desta segunda-feira (24), no Estádio Beira-Rio, já repercutiu na concentração do Santos.

Por volta das 16h, a reportagem de Zero Hora flagrou o momento em que o técnico Vojvoda passou pelo saguão do hotel da concentração em direção a uma sala reservada, para uma reunião da comissão técnica

No caminho, um de seus auxiliares, que carregava um material em mãos, questionou Vojvoda:

— Viu a notícia?

A resposta do técnico foi afirmativa.

— De Rochet? Sim.

A reunião do treinador com seus auxiliares servirá para definir possíveis mudanças na escalação e os últimos detalhes da estratégia para a partida.

Sem o camisa 10

Para o jogo contra o Inter, a principal ausência é a de Neymar, preservado com dores no joelho esquerdo. O meia Rollheiser é o principal candidato a ingressar no time. Além disso, na defesa, Zé Ivaldo é ausência por suspensão. Com isso, Luan Peres irá formar a dupla de zaga com Adonis.

Uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Adonis, Luan Peres e Souza (Escobar); Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael; Rollheiser (Guilherme), Barreal e Lautaro Díaz (Robinho Jr.).

Situação na tabela

O Santos voltou à zona de rebaixamento após o resultado do Vitória, que triunfou sobre o Sport, por 3 a 1, no domingo (23). Neste momento, o time é o 17° colocado, somando 37 pontos.

Depois do Inter, restarão rodadas contra Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa) para tentar a permanência na elite do Brasileirão.