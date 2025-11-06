Inter

Mudanças 
Notícia

Comissão técnica do Inter projeta retorno de Borré contra o Bahia, e justifica uso de jovens contra o Vitória

Emiliano e Ramón Díaz falaram em "recuperar" atacante para o jogo do sábado, no Brasileirão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS