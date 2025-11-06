Comissão técnica do Inter projeta retorno de Borré contra o Bahia, e justifica uso de jovens contra o Vitória

Borré estava suspenso para partida desta quarta-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

A pouca produção ofensiva foi um dos motivos para a derrota por 1 a 0 do Inter para o Vitória, na noite desta quarta-feira (5). Para a partida do sábado (8), diante do Bahia, o setor deve ter alterações.

Ricardo Mathias foi utilizado como centroavante pela comissão técnica. Mas a atuação na partida foi discreta. Suspenso contra o Vitória, Borré deve voltar ao time:

— Vamos recuperar o Borré — afirmou, e seguiu comentando sobre Carbonero, jogador que ficou no banco de reservas — Ele (Carbonero) também briga por um lugar, como brigam todos — pontuou.

Diante da necessidade de mudanças pelos desfalques, e também por conta do calendário apertado, Emiliano Díaz justificou o uso dos jovens na partida contra o Vitória:

— São muitos jogos. Desta vez a partida foi praticamente uma final. Não são desculpas mas, nesse cenário, tivemos que colocar três jovens. É arriscado para esses jogadores, nesse momento delicado — pontuou, dando a entender que, nos próximos jogos, deve optar pelos "cascudos".

O Inter volta a campo no sábado (8), quando enfrenta o Bahia. A partida, válida pela 33ª rodada, acontece no Beira-Rio, às 18h30min.