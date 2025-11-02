Com Vitão recuperado, Inter divulga lista de relacionados enfrentar o Atlético-MG

O técnico Ramón Díaz e seu auxiliar Emiliano Díaz relacionaram 23 jogadores para o confronto deste domingo (2), às 18h30, no Beira-Rio, diante do Atlético-MG.
A principal novidade é a presença do zagueiro Vitão, recuperado de um estiramento nos ligamentos do joelho esquerdo. O volante Richard, que superou um desconforto no quadril, também entrou na lista.
Para o duelo com o Galo, o Inter deve retomar o esquema com três zagueiros: Vitão, Mercado e Juninho. No treino da última sexta-feira (31), a comissão técnica testou Vitinho na ala pela direita e Bruno Tabata na vaga de Carbonero.
Seguem no departamento médico o volante Alan Rodríguez, o lateral Aguirre e o goleiro Rochet. Já o lateral-esquerdo Bernabei retorna de suspensão e será titular diante dos mineiros.
Uma possível escalação do Inter tem: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho (Benítez ou Bruno Gomes), Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Alan Patrick, Bruno Tabata (Carbonero) e Borré.
Inter e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 18h30, no Beira-Rio, pela 31ª rodada do Brasileirão. O Colorado ocupa o 15º lugar, com 35 pontos, enquanto o Galo é o 13º, com 36 pontos.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Ivan e Anthoni
- Laterais: Bernabei, Benítez e Alisson
- Zagueiros: Vitão, Mercado, Juninho, Victor Gabriel e Clayton
- Volantes: Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia, Richard e Bruno Henrique
- Meias: Alan Patrick, Gustavo Prado, Óscar Romero e Bruno Tabata
- Atacantes: Borré, Carbonero, Ricardo Mathias e Vitinho
