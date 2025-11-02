Inter

No Beira-Rio
Notícia

Com um a mais desde os 15 minutos de jogo, Inter tropeça e fica no empate com o Atlético-MG

Time comandado por Ramón Díaz não conseguiu furar a defesa mineira. Colorado permanece em 15°, mas abriu cinco pontos de vantagem para o Vitória, primeiro dentro do Z-4

Rafael Diverio

