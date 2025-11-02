Com um a mais desde os 15 minutos de jogo, Inter tropeça e fica no empate com o Atlético-MG

O Inter deixou dois pontos que eram inegociáveis no Beira-Rio. O contexto, contra um adversário direto, tendo ficado com um jogador a mais desde o primeiro tempo e em uma rodada que quase todos os resultados ajudaram, era favorável.

Mas os mais de 32 mil colorados que atenderam os pedidos do clube deixaram o estádio frustrados com o 0 a 0 contra o Atlético-MG. O resultado mantém a equipe na 15ª posição no Brasileirão, agora cinco pontos acima do Vitória, primeiro do Z-4, e adversário de quarta-feira, em Salvador.

Mudanças na escalação

Os testes feitos por Ramón Díaz no CT Parque Gigante foram levados ao Beira-Rio. O técnico deixou Carbonero no banco e Bruno Tabata de titular. A escalação teve um trio de zaga com Vitão, Mercado e Juninho, Vitinho e Bernabei nas alas, Bruno Gomes e Thiago Maia na abertura do meio-campo, Tabata e Alan Patrick mais à frente, junto a Borré.

No Atlético-MG, Sampaoli optou por um trio de ataque estrelado, com Hulk, Dudu e Rony.

Os Díaz cumprimentam Sampaoli antes do jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

Leia Mais Confusão entre torcedores do Inter é registrada após jogo contra o Atlético-MG; veja vídeo

Primeiro tempo

O começo de jogo foi de aplicação por parte do Inter. Forçando as jogadas e contando com Alan Patrick na criação, deixou o Galo no campo de defesa, mas faltava a conclusão. Tanto que o primeiro lance de perigo veio em um cruzamento de Vitinho que Junior Alonso cabeceou contra e assustou Everson.

Aos 13 minutos, Borré recebeu de Thiago Maia e foi desarmado por Vitor Hugo, que levantou a perna na altura do joelho do atacante. O colombiano ficou deitado no chão pedindo atendimento.

Borré sofreu falta de Vitor Hugo, que foi expulso. Renan Mattos / Agencia RBS

Nesse tempo, o árbitro foi chamado ao vídeo para rever o lance. E, aos 17, tomou a decisão: falta e cartão vermelho para o zagueiro do Atlético-MG. Para recompor a defesa, Sampaoli colocou Ruan na vaga de Dudu.

Confira a análise da expulsão

Depois desse lance, o jogo ficou acidentado. Thiago Maia e Saravia se chocaram de cabeça, o que gerou mais uma paralisação.

Aos 28, um momento de enorme apreensão no Beira-Rio. Rony foi lançado às costas da defesa e Bernabei saiu atrás. O lateral chegou junto, o atacante mergulhou e o árbitro deu pênalti. Chamado ao vídeo, Alex Gomes Stefano corrigiu sua decisão e anulou a penalidade.

Jogadores do Atlético-MG comemoram pênalti que mais tarde seria anulado pela arbitragem. Renan Mattos / Agencia RBS

Confira a análise sobre o pênalti anulado

O fato é que o Inter não se encontrava, mesmo tendo superioridade de jogadores. Levou quase 40 minutos para incomodar ofensivamente. Alan Patrick achou Vitinho nas costas da defesa, o ala escorou para o meio e Bernabei chegou dividindo com Saravia, que conseguiu salvar.

Saravia salvou chance do Inter. Renan Mattos / Agencia RBS

Aos 43, o Inter perdeu a melhor chance do primeiro tempo. A jogada foi toda aos trancos e barrancos. Bernabei ganhou na força e acionou Vitinho. Duas vezes ele pareceu ter adiantado demais, mas chegou na frente em ambas e conseguiu ajeitar para o meio. Bernabei e Tabata chegaram dividindo com a zaga, que impediu o gol.

Aos 45, em jogada ensaiada de escanteio, Alan Patrick entregou para Bernabei, que rolou para o meio, onde chegava Tabata. O chute ainda desviou no meio do caminho, e Everson fez uma defesa espantosa.

Aos 47, Bernabei cruzou, Borré ajeitou no peito e Thiago Maia explodiu a bola no travessão. Mas o lance foi anulado por impedimento do atacante.

Chute de Thiago Maia explodiu no travessão. Lance, porém, foi invalidado por impedimento. Renan Mattos / Agencia RBS

O primeiro tempo terminou sem que o Inter levasse ao placar a superioridade de jogadores. E até de chances criadas, mesmo que nos minutos finais.

Segundo tempo

Ramón Díaz mexeu na equipe no intervalo. Ele tirou Juninho e colocou Carbonero. Com isso, partiu para um 4-3-3, tendo Bruno Gomes e Bernabei nas laterais, Thiago Maia, Bruno Tabata e Alan Patrick no meio, Vitinho, Borré e Carbonero na frente.

A segunda etapa começou parecida com o meio da primeira. O Atlético-MG tentava levar o jogo a seu ritmo, e o Inter custava a achar soluções ofensivas. Tanto que levou 10 minutos para concluir a gol. Foram dois chutes, um de Bernabei, Everson espalmou para fora, outro de Tabata, defesa firme do goleiro.

Ricardo Mathias entrou no segundo tempo. Renan Mattos / Agencia RBS

Novo erro da arbitragem

Aos 11, outra polêmica com o árbitro. Alan Patrick foi desarmado por Alan Franco e, na dividida, raspou o peito do pé na canela do jogador do Galo. No campo, o juiz deu cartão vermelho ao camisa 10 colorado. Pela terceira vez, foi chamado ao vídeo para corrigir sua decisão e trocar para amarelo. Foram cinco minutos de paralisação.

Alan Patrick foi expulso, mas árbitro Alex Gomes Stefano reverteu cartão vermelho para amarelo após revisão. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico deixou o time ainda mais ofensivo aos 20. Ele tirou Bruno Tabata e colocou Ricardo Mathias.

Mas ter mais jogadores de frente não significava produção. Só aos 32 voltou a chutar, e em jogada ensaiada de falta. Alan Patrick encostou para Carbonero bater, Everson defendeu.

No minuto seguinte, a melhor oportunidade. Em cruzamento da esquerda, Mathias ganhou no alto e cabeceou no canto, Everson fez um milagre.

Ricardo Mathias teve boa oportunidade, mas parou em Everson. Renan Mattos / Agencia RBS

Gustavo Prado, aos 40, foi mais uma tentativa de Ramón Díaz. Ele entrou no lugar de Vitinho.

Ricardo Mathias, aos 44, bateu de fora da área e Everson salvou. Logo depois, após escanteio, Borré desviou, e a bola cruzou pela frente do gol, sem ninguém completar.

Borré perdeu chance no final do jogo. Renan Mattos / Agencia RBS

A pressão nos minutos finais não deu resultado. E o time deixou o campo sob vaias. E pressionado.

Torcida colorada apoiou durante o jogo e vaiou após o apito final. Renan Mattos / Agencia RBS

Brasileirão — 31ª rodada — 2/11/2025

Inter (0)

Ivan; Vitão, Mercado e Juninho (Carbonero, int.); Vitinho (Gustavo Prado, 40'/2ºT), Bruno Gomes, Thiago Maia, Alan Patrick, Bruno Tabata (Ricardo Mathias, 20'/2ºT) e Bernabei; Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Atlético-MG (0)

Éverson; Saravia, Vitor Hugo, Júnior Alonso; Fausto Vera (Natanael, int.), Igor Gomes (Bernard, 16'/2ºT), Alan Franco e Alexsander (Reinier, 24'/2ºT); Rony, Hulk (Caio Paulista, int.) e Dudu (Ruan, 19'/1ºT). Técnico: Jorge Sampaoli.

Cartões amarelos: Bruno Gomes, Juninho, Bernabei, Alan Patrick, Mercado; Everson, Bernard, Junior Alonso

Bruno Gomes, Juninho, Bernabei, Alan Patrick, Mercado; Everson, Bernard, Junior Alonso Cartões vermelhos: Vitor Hugo, Jorge Sampaoli

Vitor Hugo, Jorge Sampaoli Local: Beira-Rio

Beira-Rio Público: 32.644 (29.945 pagantes)

32.644 (29.945 pagantes) Renda: R$ 306.556

R$ 306.556 Arbitragem: Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (todos do RJ)

Próximo jogo

Brasileirão — 32ª rodada

5/11/2025 — 19h

Barradão (Salvador)

Vitória x Inter

