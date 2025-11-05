Com surpresa no ataque, Inter está escalado para enfrentar o Vitória; veja o time

O Inter está escalado para enfrentar o Vitória, a partir das 19h desta quarta-feira (5), pela 32ª rodada do Brasileirão. Para o confronto direto em Salvador, o técnico Ramón Díaz optou por manter a formação com três zagueiros e Carbonero no banco.
Os principais desfalques são Mercado e Borré, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o trio defensivo é composto por Vitão, Juninho e Clayton Sampaio. No ataque, está Ricardo Mathias. Bruno Tabata e Bruno Gomes seguem no meio campo junto com Thiago Maia.
Desta forma, o Inter vai a campo com: Ivan, Clayton Sampaio, Vitão e Juninho; Vitinho, Bruno Gomes, Thiago Maia, Bruno Tabata e Bernabei e Alan Patrick; Ricardo Mathias.
No banco, as opções serão Anthoni, Alan Benítez, Victor Gabriel, Alisson, Benjamin, Richard, Luis Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero, Gustavo Prado, Carbonero e Raykkonen.
