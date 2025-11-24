Com retornos, Inter divulga relacionados para enfrentar o Santos pelo Brasileirão

Thiago Maia volta de suspensão. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Santos nesta segunda-feira (24) pela 35ª rodada do Brasileirão.

A grande novidade do técnico Ramón Díaz é a volta do goleiro Sergio Rochet, que se recuperou de um trauma no pé esquerdo e teve cicatrização completa na mão esquerda.

Além disso, o Colorado também terá o retorno de Thiago Maia. O volante cumpriu suspensão contra o Ceará e ficará à disposição do treinador argentino para o duelo contra os paulistas.

Três titulares do último jogo estão fora por motivos distintos: Ivan, com lesão muscular, Tabata, expulso, e Luis Otávio suspenso pelo terceiro amarelo. A quarta baixa é Carbonero que recebeu vermelho na vitória diante do Ceará.

Relacionados para Inter x Santos. Divulgação / SC Internacional

Provável escalação

O Inter deve entrar em campo com Anthoni; Braian Aguirre, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Borré.

O Colorado tem 40 pontos, três a mais do que o Santos, primeiro time na zona de rebaixamento.