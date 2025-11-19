Com retorno no setor defensivo, Inter divulga lista de relacionados para partida contra o Ceará

Já em Fortaleza, o Inter divulgou a lista dos 24 relacionados para o confronto contra o Ceará, nesta quinta-feira (20), às 21h30min, no Castelão. Há um retorno e um desfalque.
A novidade é Braian Aguirre, recuperado de lesão na fáscia plantar do pé direito. Borré e Carbonero, que estão com a seleção da Colômbia nos Estados Unidos e jogam nesta terça-feira (18), vão encontrar a delegação colorada no Ceará na madrugada de quinta.
Já Thiago Maia é a baixa do elenco. O volante está suspenso depois de receber o terceiro cartão amarelo na última partida
Confira os relacionados do Inter
- Goleiros: Anthoni, Ivan e Diego Esser
- Zagueiros: Gabriel Mercado, Juninho, Victor Gabriel, Vitão
- Laterais: Alisson, Bernabei, Braian Aguirre, Bruno Gomes
- Meio de campo: Alan Benítez, Alan Rodríguez, Gustavo Prado, Oscar Romero, Richard, Bruno Henrique e Alan Patrick
- Atacantes: , Borré, Bruno Tabata, Carbonero, Luis Otávio, Ricardo Mathias e Vitinho
