Com retorno no setor defensivo, Inter divulga lista de relacionados para partida contra o Ceará

Braian Aguirre, recuperado de lesão na fáscia plantar. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Já em Fortaleza, o Inter divulgou a lista dos 24 relacionados para o confronto contra o Ceará, nesta quinta-feira (20), às 21h30min, no Castelão. Há um retorno e um desfalque.

A novidade é Braian Aguirre, recuperado de lesão na fáscia plantar do pé direito. Borré e Carbonero, que estão com a seleção da Colômbia nos Estados Unidos e jogam nesta terça-feira (18), vão encontrar a delegação colorada no Ceará na madrugada de quinta.

Leia Mais CBF divulga datas e horários dos jogos de Grêmio e Inter nas últimas rodadas do Brasileirão

Já Thiago Maia é a baixa do elenco. O volante está suspenso depois de receber o terceiro cartão amarelo na última partida

Confira os relacionados do Inter

Goleiros: Anthoni, Ivan e Diego Esser

Anthoni, Ivan e Diego Esser Zagueiros: Gabriel Mercado, Juninho, Victor Gabriel, Vitão

Gabriel Mercado, Juninho, Victor Gabriel, Vitão Laterais: Alisson, Bernabei, Braian Aguirre, Bruno Gomes

Alisson, Bernabei, Braian Aguirre, Bruno Gomes Meio de campo: Alan Benítez, Alan Rodríguez, Gustavo Prado, Oscar Romero, Richard, Bruno Henrique e Alan Patrick

Alan Benítez, Alan Rodríguez, Gustavo Prado, Oscar Romero, Richard, Bruno Henrique e Alan Patrick Atacantes: , Borré, Bruno Tabata, Carbonero, Luis Otávio, Ricardo Mathias e Vitinho