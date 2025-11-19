Inter

Treino
Notícia

Com reforços a caminho, Inter finaliza preparação para duelo decisivo contra o Ceará; confira o provável time

Alan Rodríguez deve começar a partida no meio-campo; Carbonero e Borré são aguardados na madrugada desta quinta-feira

Geison Lisboa

Direto de Fortaleza

