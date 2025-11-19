Com reforços a caminho, Inter finaliza preparação para duelo decisivo contra o Ceará; confira o provável time

Alan Rodríguez será titular contra o Ceará. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Com um treinamento realizado no CT do Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (19), o Inter encerrou sua preparação para o compromisso diante do Ceará, marcado para esta quinta-feira (20), no Castelão. A atividade não contou com Borré e Carbonero, que estão retornando da seleção colombiana.

As dúvidas quanto ao time titular concentram-se no aproveitamento da dupla de selecionáveis e em uma disputa que pode ocorrer no meio-campo entre Bruno Henrique e Bruno Tabata. No restante, a equipe está praticamente definida.

O esquema a ser adotado terá dois zagueiros, com Vitão e Mercado formando a dupla. Bruno Gomes e Bernabei serão os laterais. No último treino em Porto Alegre, antes da viagem a Fortaleza, Bruno Tabata foi testado entre os titulares. Luis Otávio e Alan Rodríguez atuaram como volantes.

No ataque, o time pode ter Carbonero e Borré. Os dois desembarcam na madrugada de quinta na concentração colorada, na praia do Meireles, em Fortaleza. Nos treinamentos da semana, Ricardo Mathias foi utilizado entre os titulares.

Um provável Inter tem: Ivan; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Luis Otávio e Alan Rodríguez; Carbonero (Tabata ou Bruno Henrique), Alan Patrick e Vitinho; Borré (Mathias).

Ceará e Inter se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30min, no Castelão, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O Inter ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos.