Com quatro mudanças, Inter está escalado para enfrentar o Bahia

Borré é uma das novidades entre os titulares. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter está escalado para enfrentar o Bahia, neste sábado (8), às 18h30min, no Beira-Rio, em jogo da 33ª rodada do Brasileirão. Na 15ª colocação, com 36 pontos, a equipe está a três da zona de rebaixamento e busca uma vitória para diminuir o risco de queda para a Série B.

Com relação ao time que iniciou na derrota para o Vitória por 1 a 0, fora de casa, o técnico Ramón Díaz promoveu quatro alterações. Suspensos na última rodada, Borré e Mercado voltam aos 11 iniciais. Eles ingressam nas vagas de Ricardo Mathias e Clayton Sampaio, respectivamente.

Entre os volantes, Thiago Maia terá a companhia do jovem Luis Otávio, que assume a vaga de Bruno Tabata. Já no ataque, Carbonero volta a ser titular. A sua entrada se deve à mudança do esquema tático, já que na última partida o Inter iniciou com três zagueiros e desta vez terá dois. A saída de Juninho permitiu o retorno do colombiano.

Escalação do Inter

Sendo assim, o Inter vai a campo com: Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia, Luis Otávio e Alan Patrick; Vitinho, Carbonero e Borré.