Com ou sem Borré? Veja os times treinados por Ramón Díaz para a "batalha" do Inter contra o Vasco

O Inter tem três times treinados para a "batalha de São Januário", nesta sexta-feira (28), contra o Vasco, às 21h30min, em São Januário. A principal dúvida é se Rafael Borré será o centroavante titular ou se iniciará no banco de reservas.

Conforme apurado por Zero Hora, o técnico Ramón Díaz testou na atividade de terça-feira (25) alternativas com e sem o colombiano. Porém, em nenhuma delas Ricardo Mathias trabalhou como titular.

Borré, Vitinho e Carbonero

Na primeira formação com Borré, o time teve uma estratégia ofensiva, com Vitinho e Carbonero nas pontas e Bruno Gomes de volta à lateral direita. A dupla de volantes foi formada por Thiago Maia e Alan Rodríguez.

Nesta formação, o Inter teria Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.

Sem Borré, com Carbonero e Vitinho

Em outro momento do treino, Borré foi sacado, e Ramón Díaz promoveu o ingresso do lateral Braian Aguirre, reconduzindo Bruno Gomes ao meio-campo. Nesta hipótese, o ataque teria mais mobilidade, com Vitinho e Carbonero juntos, sem um 9 de referência.

Assim, o time seria escalado com Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

Sem Carbonero, com Borré e Vitinho

Por fim, há uma alternativa menos provável, mas que também foi treinada, que é a manutenção do time que iniciou o empate contra o Santos, na última rodada, com Carbonero iniciando no banco.

Este time teria Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Gomes, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho e Rafael Borré.

Relacionados

Goleiros: Rochet e Diego Esser

Zagueiros: Vitão, Mercado, Juninho, Victor Gabriel

Laterais: Alan Benítez, Braian Aguirre, Bernabei e Alisson

Volantes: Thiago Maia, Bruno Gomes, Luis Otávio, Alan Rodríguez, Richard e Bruno Henrique

Meias: Alan Patrick, Bruno Tabata, Oscar Romero

Atacantes: Vitinho, Rafael Borré, Carbonero e Ricardo Mathias