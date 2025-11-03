Com multa contratual de R$ 1 milhão, lateral deve desfalcar o Vitória contra o Inter

Ramon pertence ao Colorado e está emprestado ao clube baiano até o fim do ano. Ricardo Duarte / Divulgação / Inter

O Inter não deverá correr o risco de ser punido pela “Lei do Ex”. Emprestado ao Vitória, o lateral-esquerdo Ramon só pode entrar em campo na próxima quarta-feira (5), para enfrentar o Colorado, mediante o pagamento de uma multa contratual de R$ 1 milhão.

Conforme apurado pela reportagem de Zero Hora, a diretoria do clube baiano não deve quitar o valor estipulado em contrato. Assim, a alternativa será o jovem Maykon Jesus, de 19 anos, atleta da base do Atlético-MG e que também está emprestado ao time de Salvador.

Comprado no início do ano, Ramon tem vínculo com o Inter até o fim de 2027. Porém, depois de apenas 12 partidas, tendo sido reserva de Bernabei, foi cedido até dezembro e tem sido titular no Barradão.

A lateral esquerda, aliás, não é o único problema do técnico Jair Ventura. O zagueiro Zé Marcos, ex-Juventude, recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Cruzeiro, enquanto o meia-atacante Matheuzinho, ex-Ypiranga, é dúvida por conta de uma pancada sofrida no joelho. Por outro lado, o zagueiro Lucas Halter e o volante Ronald retornam de suspensões.

— Alguns atletas vão ser reavaliados. Espero que a gente não perca mais nenhum. O Edu deu um pique que me preocupou. O DM não passou quem volta — projetou Jair Ventura no último sábado (1º).

Uma provável escalação rubro-negra teria: Thiago Couto; Camutanga, Lucas Halter e Edu; Erick, William Oliveira, Ronald e Maycon Jesus; Cantalapiedra e Osvaldo (Matheuzinho) e Renato Kayzer.

A partida da 32ª rodada do Brasileirão está agendada para iniciar às 19h de quarta, no Barradão. Primeiro clube da zona de rebaixamento, o Vitória tem cinco pontos a menos que o Inter e encara o jogo como decisivo na luta para permanecer na Série A.