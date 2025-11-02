Com mudanças em todos os setores, Inter está escalado para pegar o Atlético-MG

O Inter volta a ter três zagueiros no duelo contra o Atlético-MG neste domingo (2), no Beira-Rio. Visando vencer o confronto direto e afastar a equipe do Z-4, o técnico Ramón Díaz fez mudanças em todos os setores do time que vai a campo a partir das 18h30min.
As grandes novidades são Vitinho na ala pela direita e Bruno Tabata na vaga de Carbonero — que vai para o banco. Além disso, Bruno Gomes atua como volante, ao lado de Thiago Maia.
Recuperado, Vitão volta ao time e forma o trio defensivo junto a Mercado e Juninho. Quem também retorna é Bernabei, que estava suspenso na rodada anterior.
Assim, o Inter está escalado com: Ivan; Vitão, Mercado e Juninho; Vitinho, Thiago Maia, Bruno Gomes e Bernabei; Alan Patrick, Bruno Tabata e Borré.
No banco, as opções serão Anthoni, Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Alisson, Richard, Luis Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero, Gustavo Prado, Carbonero e Ricardo Mathias.
