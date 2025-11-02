Inter

No domingo
Notícia

Com mistérios, Inter recebe o Atlético-MG para fazer o dever de casa na luta contra o Z-4

Ramón Díaz testou variações táticas ao longo da semana, mas tendência é de repetição de modelo que venceu partidas recentes no Beira-Rio

Rafael Diverio

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS