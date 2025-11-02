Com mistérios, Inter recebe o Atlético-MG para fazer o dever de casa na luta contra o Z-4

O mais provável é a repetição do modelo que deu vitórias contra Botafogo e Sport. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter entra em campo às 18h30min deste domingo (2) precisando vencer o Atlético-MG no Beira-Rio para ter um pouco de alívio no Brasileirão. O jogo da 31ª rodada é fundamental para as pretensões do técnico Ramón Díaz, que faz mistério na escalação. O Galo vem com a cabeça mais leve após ter avançado à final da Copa Sul-Americana.

A dúvida sobre a escalação colorada aumentou após o técnico ter testado, durante a semana, Vitinho como ala direito e Bruno Tabata entre os titulares, com um trio ao lado de Alan Patrick e Borré. Não é a tendência, porém. O mais provável é a repetição do modelo que deu vitórias contra Botafogo e Sport.

O time deve ter o retorno de Bernabei, que cumpriu suspensão automática na ala esquerda, Bruno Gomes na direita, Thiago Maia, Alan Rodríguez, Luis Otávio ou Bruno Henrique no meio, com Alan Patrick, Carbonero e Vitinho na frente.

O Atlético-MG é um adversário direto do Inter. Se vencer, os colorados passam os mineiros, que terão um jogo a menos (contra o Fortaleza, em casa). Apesar da situação perigosa no Brasileirão, o ambiente é bom pela vaga na decisão da Sula obtida na última terça. O técnico Jorge Sampaoli não terá Guilherme Arana e Gustavo Scarpa, suspensos. Fausto Vera está de volta.

A direção ampliou a promoção que liberou gratuidades para todos os associados, permitiu entradas sem pagamento para acompanhantes e, para não sócios, cobrará a partir de R$ 20. A previsão é de pouco mais de 22 mil pessoas, mas a esperança é de aumentar isso até o dia do jogo.