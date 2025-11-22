Com lesão de Ivan, quem são os goleiros do Inter para a reta final do Brasileirão

Anthoni voltará a ganhar sequência como titular. (Ricardo Duarte/Internacional)

O Inter conta um problema no gol para a reta decisiva do Brasileirão. Ivan, que havia assumido a condição de titular, sofreu uma lesão muscular e deve ficar fora dos jogos restantes do ano. Com isso, a posição passará por nova alteração.

A partir da baixa de Ivan, Anthoni passa a ser o substituto imediato. Já na partida contra o Ceará, na vitória por 2 a 1, o goleiro ingressou no intervalo no Castelão.

Na volta a Porto Alegre, Ivan passou por exames e foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda. Neste tipo de caso, o tempo de parada é estimado em pelo menos um mês. Como o Brasileirão acaba no dia 7 de dezembro, não haveria tempo hábil para a recuperação.

Ao longo desta temporada, a posição passou por diversas mudanças. Com as lesões de Rochet, Anthoni precisou assumir a titularidade. No entanto, as atuações contestadas fizeram com que Ivan, terceiro na hierarquia, virasse o dono da posição desde a partida contra o Sport, no último mês.

Situação de Rochet

O goleiro uruguaio já completou dois meses desde a última partida com a camisa colorada. Ele vem se recuperando de dois problemas diferentes. O clube adota cautela sobre um possível retorno ainda em 2025.

Em virtude da pausa para o tratamento por conta de um trauma no pé esquerdo, houve a decisão para que realizasse um outro procedimento. O goleiro passou pela retirada de placa e parafusos utilizados na fixação da fratura da mão esquerda, lesão sofrida em março.

No último boletim médico sobre Rochet, o clube informou que o jogador estava evoluindo de ambos os problemas e "em trabalhos internos".

Quem fica como reserva?

Kauan chegou ao Inter em 2023. Ricardo Duarte / Inter

Com as ausências de Ivan e Rochet, o reserva imediato de Anthoni passa a ser Kauan Jesus, de 22 anos, e 1m92cm de altura. O atleta não chegou a receber oportunidades no principal neste ano e vinha atuando pelo Inter na Copinha da FGF.

Kauan chegou ao Inter em 2023 para integrar o Celeiro de Ases. No ano passado, foi relacionado para uma partida da equipe profissional pela primeira vez na carreira. A partida em questão foi o confronto contra o Real Tomayapo, pela Copa Sul-Americana, na Bolívia.

Outros atletas da base também estão sendo aproveitados em treinos do elenco principal. Diego Esser, por exemplo, foi relacionado na última rodada, contra o Ceará. Na atividade deste sábado (22), aberta aos torcedores no Beira-Rio, participaram Luan Pain e Filipe Sírio, da equipe sub-20.