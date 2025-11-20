Com duas trocas, Inter está escalado para enfrentar o Ceará pelo Brasileirão

O Inter está definido pelo técnico Ramón Díaz para enfrentar o Ceará pela 34ª rodada do Brasileirão. O treinador argentino optou por fazer duas trocas em relação ao time que empatou com o Bahia antes da data Fifa.
As mudanças foram no setor de meio de campo. Alan Rodríguez entrou no lugar de Thiago Maia, suspenso, e Bruno Tabata ganhou o lugar de Carbonero, que teria alegado cansaço.
Assim, o Colorado entrará em campo com Ivan; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Luis Otávio, Alan Rodríguez, Tabata, Alan Patrick e Vitinho; Borré.
No banco, Ramón terá à disposição Anthoni, Alan Benítez, Braian Aguirre, Juninho, Victor Gabriel, Alisson, Richard, Bruno Henrique, Oscar Romero, Gustavo Prado, Carbonero e Ricardo Mathias.
O Inter ocupa a 15ª posição na tabela, com 37 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento para a Série B.