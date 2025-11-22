Com dores no joelho, Neymar vira dúvida para a partida contra o Inter

Neymar na partida contra o Mirassol. Reinaldo Campos / Santos / Divulgação

O Santos pode enfrentar o Inter sem Neymar, na segunda-feira (24). A comissão técnica do clube analisa poupar o atacante na partida pela 35ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio — os ingressos para o jogo estão esgotados. Há receio de piorar a situação do camisa 10 e perdê-lo nas rodadas finais da competição.

Neymar sentiu um desconforto no joelho esquerdo durante a partida contra o Mirassol, na quarta-feira (19). Apesar do problema, ele disputou toda a partida. De acordo com o ge.globo, o astro treinou normalmente, sem limitações, nos dias seguintes, mas precauções são analisadas para não piorar o quadro. A medida de poupá-lo serviria para dar descanso a Neymar e evitar o agravamento do problema.

Inter e Santos são concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. Os colorados são os 15º colocados com 40 pontos. Os santistas aparecem logo atrás, com 37. O primeiro clube do Z-4 é o Vitória, com 36 pontos.

Além do Inter, o Santos enfrentará Sport, Juventude e Cruzeiros na reta final do Brasileirão.