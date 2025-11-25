Inter

Nas arquibancadas
Notícia

Com direito a apoio estrangeiro: nem presença de jamaicano "desavisado" evita frustração do torcedor do Inter 

Torcida mostrou irritação com novo tropeço dentro de casa ao empatar em 1 a 1 com o Santos

Valter Junior

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS