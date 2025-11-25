Com direito a apoio estrangeiro: nem presença de jamaicano "desavisado" evita frustração do torcedor do Inter 

Éder e o jamaicano Watson no Beira-Rio. Valter Junior / Agência RBS

Às vezes não precisa-se de muito. Um chute, um gol, um empate são capazes de estragar uma noite. Um chute de Barreal foi capaz de estragar a segunda-feira (24) dos colorados ao consolidar o empate do Inter com o Santos em 1 a 1 com o Beira-Rio.

Uma noite iniciada em com empolgação, em que o alívio esteve próximo, mas terminou em frustração e preocupação com os três pontos de distância para a zona de rebaixamento do Brasileirão. Até o momento em que o time não mostrou forças para reagir, apoiou o time em campo.

De volta ao time Borré foi o mais aplaudido. O técnico Ramón Díaz foi criticado. E Borré merece linhas exclusivas.

No aquecimento, a torcida comemorou os seus gols. Tudo para incentivá-lo. Na hora da divulgação da escalação, uma cascata de aplausos para uns pingados de vaia.

Mas tudo tem um limite para o torcedor. Ainda quando o Inter vencia por 1 a 0, a paciência com o colombiano esvaiu-se aos poucos. Um desperdício aqui. Outro ali. E o apoio rachou aos 37 minutos com um gol perdido.

— Foi o Borré — questionou um colorado ao vizinho de arquibancada.

— Foi.

— Só podia — lamento com um gesto com as mãos.

Instantes depois, Borré chegou atrasado em um cruzamento.

— O Borré de nooovo. Já perdeu quatro gols — esbravejou o mesmo torcedor.

Jamaicano morador de Londres presente no Beira-Rio

Parecia que tudo estava sob controle. Wayne Watson sequer desconfiou da situação vivida pelo Inter. Os gritos da torcida, o show pirotécnico antes de a bola rolar, um ambiente festivo.

Jamaicano morador de Londres, onde é dono de um restaurante, casou-se na sexta-feira (21) com uma gaúcha. Chegou sozinho ao Beira-Rio e encontrou o amigo Éder Keller, namorado da irmã de sua esposa. Sabedor do momento, o representante comercial evitou contar o panorama vivido pelo Inter.

Watson ganhou uma camisa branca personalizada do Inter, um presente do amigo. Ele estava todo "pimpão" com ela nas arquibancadas.

Coube à reportagem contar o drama colorado.

— Sério? Não diria se você não me contasse. Eu não imaginava. A atmosfera está muito legal, os gritos da torcida e show de fogos de artifício. Mesmo nessa situação a torcida apoia. Gostei muito do camisa 19 (Borré) — espantou-se.

Mas era elementar, meu caro Watson, que a torcida estivesse insatisfeita com os gols perdidos contra o Santos e os jogos sem gol de Borré.

— É mesmo? Está vivendo um seca, então. Uma pena. Agora sou Inter aqui, e Chelsea em Londres.

Após o Santos empatar, e a torcida não se calar, Watson ensaiou acompanhar os gritos dos colorados.

— Vamoooô, Inter! Vamoooô, Inter. Ohhhhhh — exclamou após uma lance de perigo.

Logo adiante, nova jogada de perigo, nova jogada sem gol. Dessa vez, o pesar veio em inglês.

— Come on!

"Preocupação" com a Seleção

Quando o ritmo da partida diminui, os lances de gol rarearam, Watson quis saber das chances da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Após as explicações, parou por um instante, e refocou no jogo.

— Tem um problema maior aqui né? Aqui é imediato. O Inter está dormindo — lamentou.

— Se vencesse era sinal verde. O empate é sinal de alerta — conclui Éder.

No fim vieram as vaias da torcida — embora menos intensa do que em outros momentos. Nem um par de mãos sequer se uniu para aplaudir. Até mesmo o protesto pós-jogo perdeu força comparado a jogos anteriores.

Recém-casado, Watson lamentou um pouco o empate, mas não conseguiu conter o sorriso. Nos próximos dias passará a lua de mel na Grécia. Tem casos que nem o atual Inter consegue estragar.